Опубликовано видео пожара в рязанской больнице Семашко

Через две минуты после начала пожара в палате отделения реанимации больницы Семашко произошел взрыв.

В сети появилось видео с камеры, установленной в коридоре красной зоны рязанской больницы им. Семашко. На записи запечатлен момент начала пожара, который унес жизни трех пациентов, и первые минуты после возгорания.

Так как в объектив камеры попадает только коридор перед палатой, где вспыхнул аппарат искусственной вентиляции легких, полной картины запись не дает. Тем не менее, уже есть возможность сравнить увиденное с версией событий, озвученной губернатором Николаем Любимовым.

Выделим ключевые моменты видео:

00:16 – вспышка в палате, пламя активно разгорается;

00:47 – из палаты в коридор выбегает медсестра, охваченная огнем;

01:39 – появляется вторая сотрудница больницы, сообщает об увиденном в рацию, заглядывает в палату, затем отходит и возвращается с огнетушителем, но по какой-то причине его не применяет;

02:06 – женщина покидает помещение вместе с огнетушителем, задымление усиливается, всё больше проникает в коридор;

02:37 – в палате происходит взрыв, затем еще вспышка, коридор завалакивает дымом до почти нулевой видимости.

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