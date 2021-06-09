Рязанский губернатор Любимов: Медсестры больницы Семашко достойны награды

Эвакуированные из ковидного госпиталя рязанской больницы Семашко после пожара.

Последствия пожара в рязанской больнице им. Семашко, унесшего жизни трех пациентов, могли быть еще тяжелее. В таком ключе высказался губернатор Николай Любимов на личных страницах в соцсетях. Предотвратить большего количество жертв, по словам главы региона, помогли оперативные и слаженные действия медиков и пожарных.

По словам Любимова, «фактически произошел небольшой взрыв», аппарат искусственной вентиляции легких загорелся прямо на глазах у одной из медсестер, когда она брала кровь у пациента. Девушка сразу же попыталась потушить пожар, затем пришла на помощь коллега.Оперативно была отключена подача кислорода и электропитание. Началась эвакуация.

«Обе медсестры первыми начали тушить возгорание, активно участвовали в спасении больных, а уже через четыре минуты на место прибыли пожарные. Усилиями медиков и спасателей пациенты были быстро эвакуированы», - рассказал Любимов.

Любимов подтвердил, что медсестру Елену Федорову, которая находится в тяжелом состоянии, продолжат лечить в ожоговом центре столичной больницы имени Вишневского. Ее коллега Злата Бурова остается в Рязани, в ОКБ.

«Они заслуживают самых больших слов благодарности, считаю, что их действия достойны награды. Проработаем этот вопрос», - заявил губернатор.

Кроме того, Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пообещал выплатить по 1 миллиону рублей. Ранее он поручил провести внеплановые проверки медучреждений после пожара.

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