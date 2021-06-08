Стало известно, как Дворецкий возглавил «Детское питание», а в Рязань попали ростовские чиновники

Александр Дворецкий рассказал, как попал в Рязань и как возглавил МП «Детское питание». Этим он поделился со следователями во время допросов в рамках уголовного дела.

По словам ветерана десантных войск Александра Дворецкого, в феврале 2018 года ему позвонил его старый знакомый Павел Пущин, который и предложил возглавить МП «Детское питание». Об этом сообщает «ВидСбоку».

На тот момент Дворецкий возглавлял отдел управления делами банка АО «Русский инвестиционный альянс» (Москва), у которого уже отняли лицензию, а Пущин трудился в представительстве Рязанской области в Москве.

Позже к этому делу подключилось несколько ключевых фигур из Ростовской области, включая бывшего вице-губернатора Игоря Грекова, который напрямую указывал директору МП, с кем работать.

Согласно материалам уголовного дела, бывший замглавы администрации Рязани Сергей Пашкевич приехал в Рязань после звонка Грекова. Ростовский парень предлагал земляку «потрудиться советником главы администрации города на общественных началах, но с перспективой последующего трудоустройства».

Как только Пашкевич закрепился в администрации, он тут же предложил приехать в Рязань своему земляку Александру Зайкину. Дальше все известно.

Бывший директор муниципального предприятия Александр Дворецкий, которое [предприятие] занимается организацией питания в образовательных учреждениях, стал первым подозреваемым по масштабному делу о взяточничестве.

Затем были задержаны советник и заместитель главы администрации Рязани – Александр Зайкин и Сергей Пашкевич. Еще до того, как Пашкевич стал одним из фигурантов, дело было передано в Москву, и следующим под арест отправили советника министра экономического развития РФ Павла Пущина.

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