2019-02-14T21:16:10+03:00
Происшествия

Суд арестовал советника федерального министра по делу о коррупции в рязанском «Детском питании»

Павел Пущин останется под стражей как минимум до 12 апреля
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что следователи СКР направили в Басманный суд Москвы ходатайство об аресте по делу о коррупции в рязанском МП «Детское питание» советника министра экономического развития РФ Павла Пущина.

В четверг, 14 февраля, судьи удовлетворили ходатайство следствия – Пущин останется под стражей как минимум до 12 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, что ранее по этому делу были арестованы бывший директор «Детского питания» Александр Дворецкий, советник главы администрации Рязани Александр Зайкин и заместитель главы администрации Рязани Сергей Пашкевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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