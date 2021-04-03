Рязанцы не могут вернуть деньги из КПК «Сберегательные финансы». Фото: телекомпания "Ока".

2 апреля у закрытого офиса КПК «Сберегательные финансы» по улице Дзержинского выстроились недовольные пайщики. Многие рязанцы доверили кредитному кооперативу сотни тысяч рублей, но вернуть сбережения, не говоря уже обещанные проценты, не могут, сообщает «Ока».

В настоящее время официальный сайт КПК заблокирован, а телефоны в офисе не отвечают.

Отмечается, что свою деятельность в Рязанской области «Сберегательные финансы» в 2019 году начали с нарушений – у КПК не было лицензии Банка России. Кроме того, кооператив был исключен из состава саморегулируемой организации.

Ранее проблемы у рязанцев возникали с кооперативами «Инвест Рязань», «Честный капитал», «Капитал Инвест», «Четвертак» и «Финанс Инвест».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!