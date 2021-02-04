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Общество

КПК «кинул» в Рязани около двухсот вкладчиков

Общий долг исчисляется десяткам миллионов рублей
Антон ВОХЕЧ
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Пожилые люди надеялись, что их доходы вырастут. Но увы...

Пожилые люди надеялись, что их доходы вырастут. Но увы...

Более двухсот рязанцев остались без своих сбережений, а общий долг кредитного потребительского кооператива (КПК) «Инвест Рязань» исчисляется десятками миллионов рублей. В региональное УМВД продолжают поступать заявления от обманутых вкладчиков. Люди, в основном пожилые, несли деньги в потребительский кооператив, который находился в доме №20 на улице Грибоедова. Он закрылся, руководители организации пропали, а сбережения рязанцев исчезли. Об этом снят сюжет журналистами ГТРК «Ока».

Александра Балашова, вложившего 200 тысяч рублей, как и других вкладчиков, привлекли повышенные проценты по вкладам, людям обещали доход под 13%. Некоторое время кооператив исполнял свои обязательства, пока не случился «кризис». Именно так заявил в ноябре 2019 года его учредитель Роман Иванов.

Теперь бывшие клиенты пишут заявления в полицию и подают иски в Арбитражный суд с требованием признать кооператив банкротом. Чтобы хоть таким образом вернуть свои деньги.

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