2019-01-09T16:08:01+03:00
Общество

Кредит недоверия: рязанцы лишились своих вкладов в КПК «Капитал Инвест»

Придя за своими деньгами после праздников, люди обнаружили, что офис организации закрыт
Константин МОГИЛИН
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Рязанский офис компании закрыт с конца декабря.Рязанский офис компании закрыт с конца декабря.Фото: Константин МОГИЛИН
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В редакцию «Комсомолки» обратилась рязанка и рассказала, что стала жертвой обмана со стороны кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест». Женщина заключила договор с этой организацией и доверила ей все свои сбережения – 850 тысяч рублей. В среду наша читательница, вернувшись из отпуска, пришла за деньгами, но с удивлением обнаружила, что офис закрыт, а на его дверях висит объявление об аренде.

Там же маркером от руки было написано: «Вкладчики! Пишите заявление в советский отдел полиции». А левее контактные номера телефонов тех, кто пострадал от действий этой конторы. На момент выхода этого материала этот список состоял уже как минимум из двух десятков номеров. И кажется, это только вершина айсберга.

- Они предлагали неплохой процент. Я разместила свои деньги под 11,5% годовых, это больше чем дают банки, но не слишком много, чтобы думать о мошенничестве. Оказалось, я очень ошибалась, - с горечью в голосе рассказала нам вкладчица Татьяна. Теперь их телефоны молчат, и я не знаю, что мне делать.

В договоре, который нам показала рязанка, написано, что все вклады застрахованы в компании «Якорь». Корреспондент «Комсомолки» связался с московским офисом этого страховщика и выяснил, что вкладчикам «Капитал Инвесте» рассчитывать не на что.

- Нам звонят практически со всей центральной России, из Рязани тоже поступает немало звонков. Дело в том, что мы действительно заключали договор с этой организацией, но они так его не оплатили, поэтому он считается недействительным. Вероятно, фирма насобирала денег, показывая всем недействительный договор, а потом одним днем закрыла офисы по всей стране, - рассказала представитель страховой компании «Якорь».

В пресс-службе регионального УМВД «Комсомолке» подтвердили, что действительно в полицию обратились несколько пострадавших от деятельности КПК «Капитал Инвест», но точное число обратившихся уточнить пока не смогли:

- Заявления еще поступают, поэтому говорить о том, сколько людей было обмануто этой организацией, мы пока не можем. Но речь идет о десятках, если даже не сотнях пострадавших.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ГУ МВД России по Липецкой области разыскивает руководителя потребительского кооператива, подозреваемого в хищении денежных средств пайщиков, сообщили в ведомстве. По данным местных СМИ, речь идет о директоре кредитно-потребительского кооператива «Капитал Инвест».

Как уточнили силовики, в отношении подозреваемого уже возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, а также штраф в размере до 1 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

По собственным данным, кредитный потребительский кооператив «Капитал Инвест» работает с 2014 года. Кроме принятия сбережений от населения, компания также занималась выдачей займов под залог недвижимости.

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