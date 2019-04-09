Рязанские вкладчики кредитного кооператива «Финанс Инвест» не могут забрать свои деньги

В Рязани закрылся офис еще одного кредитно-потребительского кооператива. На этот раз неприятность произошла с организацией «Финанс Инвест», работавшей по адресу: улица Ленина, дом 12. По рассказам вкладчиков, двери КПК закрыты уже в течение недели.

- Они еще работали 29 марта, а уже в понедельник 1 апреля появилось объявление о том, что помещение сдается, - поделилась своей болью пенсионерка Людмила Александровна. – Пострадавших много, только мне уже позвонило больше 20 человек, в основном это пенсионеры, среди которых много совсем уже стареньких. Например, один 82-летний дедушка вложил в эту организацию миллион рублей. Причем уже после закрытия я встретила их бывшего менеджера Анну. Она мне рассказала, что в пятницу им позвонили из центрального офиса и сообщили, что организация закрывается. Все данные на эту женщину я передала полицейским, надеюсь, они разберутся и помогут нам в беде.

В питерской компании «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования», в которой были застрахованы вклады, корреспонденту «Комсомолки» сообщили, что прекратили сотрудничество с этой организацией 6 сентября.

- Они самоустранились, нам сообщили, что нашли другого страховщика с более выгодными условиями. Работали они в Орле, Рязани и Владимире. И, несмотря на то, что мы давно с ними не сотрудничаем, нам продолжают звонить люди, вложившие деньги в эту организацию и, видимо, не получившие их назад, - рассказала представитель организации.

Рекламу «Финанс Инвест» размещал через столичное рекламное агентство «Регион Медиа Групп». Однако и там ничего не знают о судьбе этого КПК.

- Мы помогали им с рекламой в Ижевске и Владимире, но затем все связи оборвались и мы о них больше не слышали, - пояснила менеджер рекламного агентства.

В страховой компании сообщили, что не работают с организацией с сентября.Фото: Константин МОГИЛИН

При этом еще в феврале Центральный Банк России разместил на своем сайте данные о действующих предписаниях, запрещающих участникам микрофинансового рынка привлекать денежные средства и выдавать займы. 7 февраля в список попали организации КПК «Инвест Рязань» и КПК «Финанс Инвест».

По данным пресс-службы регионального УМВД, в полицию уже поступило пять заявлений от граждан, считающих себя жертвами мошенничества со стороны этой организации.

- В настоящий момент проводится проверка по фактам обращений граждан, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сколько именно людей пострадало от действий «Финас Инвеста», еще только предстоит выяснить - не все пайщики обратились в полицию. Некоторые из них еще ждут чуда и надеются получить назад свои вклады.

КСТАТИ

Это уже не первое в этом году исчезновение КПК в Рязани. Сразу после новогодних праздников закрылся офис «Капитал Инвеста», тогда, по данным полиции, в числе пострадавших оказалось 140 граждан. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила более 50 миллионов рублей.