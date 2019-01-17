Рязанские следователи ищут 50 миллионов из кооператива «Капитал Инвест»

СЕГОДНЯ 15:02 2019-01-17T15:39:00+03:00

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Следственным управлением УМВД России по Рязанской области расследуется уголовное дело против руководства кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест» о хищении денег его вкладчиков. Кредитная организация располагалась по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект, д.13. Об этом сообщла пресс-служба ведомства.

Мы рассказывали о том, как придя в КПК за своими деньгами после праздников, люди обнаружили, что офис организации был закрыт. На момент возбуждения уголовного дела следствием установлено 140 потерпевших граждан. В общей сложности сумма причиненного ущерба составила более 50 миллионов рублей.

Следствием установлен как минимум один фигурант: к совершению хищения причастен представитель правления КПК гражданин К. 1975 года рождения, житель города Липецка. В настоящее время сыщики выясняют все обстоятельства произошедшего и разыскивают других участников противоправного деяния.

Всем пострадавшим от действий сотрудников кооператива просьба обращаться по телефонам: (4912) 28-29-01, 44-39-30 (Дежурная часть ОМВД России по Советскому району г. Рязани), 27-08-60 (Дежурная часть УМВД России по Рязанской области), 44-46-08 (Следственное управление УМВД России по Рязанской области).