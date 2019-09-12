КПК «Честный капитал»: «Мы ликвидировались, но деньги выплатим»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-12T17:34:41+03:00

В кредитном потребительском кооперативе рассказали рязанцам, как вернуть свои сбережения

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12 августа на Общем собрании членов кооператива было принято решение о ликвидации КПК «Честный капитал», сообщается на сайте КПК. С момента принятия этого решения кооператив больше не принимает новых членов, не привлекает деньги на основании договоров передачи личных сбережений, а также не выдает займы.

«Сообщаем, что выплаты по обязательствам кооператива будут производиться соразмерно поступающим от заемщиков платежам по договорам займа. Несмотря на принятое решение о ликвидации, кооператив обязуется осуществлять деятельность по работе с членами кооператива в штатном режиме до момента полного исполнения взятых обязательств», - говорится в сообщении.

Напомним, в настоящее время КПК закрыл офис на улице Кольцова, а пайщики пишут заявления в полицию.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ В КПК «ЧЕСТНЫЙ КАПИТАЛ?»

Для предъявления требований к КПК, необходимо направить письменное заявление по адресу кооператива: 198320, Санкт-Петербург, Красное Село, проспект. Ленина, 77, оф. 112. В заявлении нужно указать сумму и основание предъявляемого требования с обязательным приложением подтверждающих документов, банковские реквизиты для перечисления денег, почтовый адрес, контактный телефон, а также:

- для физических лиц: ФИО; дата рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность, нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая право на предъявление требования (для представителя кредитора);

- для юридических лиц: наименование и местонахождение организации, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU