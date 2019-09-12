Обманутые пайщики КПК «Честный капитал» пишут заявления в полицию

СЕГОДНЯ 07:16 2019-09-12T07:32:46+03:00

Рязанцы надеются получить хотя бы свои вложенные деньги, но офис компании закрыт, а телефоны не отвечают

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В Рязани на улице Кольцова закрылся офис кредитно-потребительского кооператива «Честный капитал», сообщает ГТРК «Ока». Двери в доме №10 закрыты, а вывеска исчезла. Никто не отвечает и на телефоны. Однако, на официальном сайте КПК нет никакой информации о закрытии.

Отметим, что КПК предлагал четыре вида сбережений: «Пенсионный» под 13,5% годовых, «Стабильный» - 12,8%, «Семейный» - 12,5%, «Накопительный» - 12%. Кроме того, кооператив активно давал своим клиентам деньги взаймы.

Сейчас деятельностью КПК будут заниматься правоохранительные органы, а рязанцы, доверившие деньги кооперативу, надеяться хотя бы вернуть сбережения.

СПРАВКА «КП»

КПК «Честный капитал» — сеть кредитно-потребительских кооперативов, с головным офисом в Санкт-Петербурге. Расположены филиалы в десяти российских городах. Недавно КПК прекратил свою деятельность в Туле.

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ИСТОЧНИК KP.RU