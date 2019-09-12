Обманутые пайщики КПК «Честный капитал» пишут заявления в полицию
В Рязани на улице Кольцова закрылся офис кредитно-потребительского кооператива «Честный капитал», сообщает ГТРК «Ока». Двери в доме №10 закрыты, а вывеска исчезла. Никто не отвечает и на телефоны. Однако, на официальном сайте КПК нет никакой информации о закрытии.
Отметим, что КПК предлагал четыре вида сбережений: «Пенсионный» под 13,5% годовых, «Стабильный» - 12,8%, «Семейный» - 12,5%, «Накопительный» - 12%. Кроме того, кооператив активно давал своим клиентам деньги взаймы.
Сейчас деятельностью КПК будут заниматься правоохранительные органы, а рязанцы, доверившие деньги кооперативу, надеяться хотя бы вернуть сбережения.
СПРАВКА «КП»
КПК «Честный капитал» — сеть кредитно-потребительских кооперативов, с головным офисом в Санкт-Петербурге. Расположены филиалы в десяти российских городах. Недавно КПК прекратил свою деятельность в Туле.
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ИСТОЧНИК KP.RU