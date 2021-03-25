Алексей Пустовалов не стал первым замом главы администрации Рязани

Алексей Пустовалов не стал первым заместителем главы администрации Рязани. У депутатов его личность не вызвала доверия. Фото: Павел АВЕРИН

25 марта депутаты Рязанской городской Думы не утвердили кандидатуру Алексея Пустовалова на должность первого заместителя главы администрации Рязани.

За чиновника из правительства проголосовали 20 человек. Против - два человека, воздержались - 18 депутатов.

Ранее глава администрации Елена Сорокина представила Пустовалова как человека с «безупречной профессиональной деятельностью».

— У Алексея Николаевича безупречная профессиональная деятельность и личная жизнь, высокий интеллект и организаторские способности (читать подробнее).

Владимир Бурмистров, находившийся на этой должности, написал заявление по собственному желанию. Виной всему косвенная критика от депутата Госдумы Андрея Макарова в адрес губернатора и прямая критика губернатора в адрес мэра Елены Сорокиной.

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