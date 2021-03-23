Бурмистров покидает пост заместителя главы администрации Рязани

Владимир Бурмистров. Фото: admrzn.ru

Владимир Бурмистров покинет пост заместителя главы администрации Рязани. Решение озвучила градоначальница Елена Сорокина 23 марта на своих страницах в соцсетях. Источник в городских властных структурах уточнил «Комсомолке», что Бурмистров уже написал заявление об уходе.

«Я не хочу вспоминать про сложнейшие зимние условия, которые, безусловно, повлияли на износ асфальта. Не ссылаюсь на недостаточность ресурсов. Как управленцы мы обязаны предпринять исчерпывающие меры для оперативного решения проблемы», - прокомментировала Сорокина жесткую критику губернатора, в очередной раз прозвучавшую на заседании областного правительства.

Напомним, Николай Любимов потребовал от Елены Сорокиной «принимать жесткие кадровые решения» из-за ситуации с дорогами в городе. Накануне депутат Госдумы РФ Андрей Макаров указал главе региона, что его поручения в этой части не исполняются. Владимир Бурмистров курировал в администрации Рязани хозяйственный блок, куда входит транспорт, ЖКХ и дорожное хозяйство.