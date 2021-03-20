Депутат Макаров губернатору Любимову: Ваши поручения по ремонту дорог не выполняются

Депутат Андрей Макаров губернатору Рязанской области Николаю Любимову: Ваши поручения по ремонту дорог не выполняются.

19 марта губернатор Николай Любимов встретился с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.

Во время общения председатель думского комитета по бюджету и налогам отметил, что особое внимание всех региональных ведомств необходимо обратить на эффективность расходования бюджетных денег.

— Знаю, что вы давали специальное поручение и сроки на исправление ситуации с качеством дорог. Сегодня я проехал по городу и говорю, что поручение не выполняется, — подчеркнул Макаров.

Николай Любимов заверил депутата Госдумы от Рязанской области, что реакция на это [невыполнение] будет крайне жесткая.

— Я уже говорил, что тем, кто не готов к работе в новых и достаточно непростых условиях, лучше уходить, — сказал Любимов. — Только качественное управление и эффективность работы. Это мое требование к руководителям всех уровней. У меня нет сомнений, что уже в этом году удастся решить многие назревшие проблемы.

Ранее Николай Любимов буквально разнес мэрию Рязани из-за долгих сроков ямочного ремонта. Губернатора не устроил ответ замглавы администрации Владимира Бурмистрова, что дорожная ситуация изменится только в апреле. В итоге, срок сдвинули на 1 мая, а на ремонт дорог планируют выделить более 1 млрд рублей (читать подробнее).

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