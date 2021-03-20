Депутат Макаров губернатору Любимову: Ваши поручения по ремонту дорог не выполняются

Депутат Андрей Макаров губернатору Рязанской области Николаю Любимову: Ваши поручения по ремонту дорог не выполняются.
19 марта губернатор Николай Любимов встретился с депутатом Госдумы Андреем Макаровым.
Во время общения председатель думского комитета по бюджету и налогам отметил, что особое внимание всех региональных ведомств необходимо обратить на эффективность расходования бюджетных денег.
— Знаю, что вы давали специальное поручение и сроки на исправление ситуации с качеством дорог. Сегодня я проехал по городу и говорю, что поручение не выполняется, — подчеркнул Макаров.
Николай Любимов заверил депутата Госдумы от Рязанской области, что реакция на это [невыполнение] будет крайне жесткая.
— Я уже говорил, что тем, кто не готов к работе в новых и достаточно непростых условиях, лучше уходить, — сказал Любимов. — Только качественное управление и эффективность работы. Это мое требование к руководителям всех уровней. У меня нет сомнений, что уже в этом году удастся решить многие назревшие проблемы.
Ранее Николай Любимов буквально разнес мэрию Рязани из-за долгих сроков ямочного ремонта. Губернатора не устроил ответ замглавы администрации Владимира Бурмистрова, что дорожная ситуация изменится только в апреле. В итоге, срок сдвинули на 1 мая, а на ремонт дорог планируют выделить более 1 млрд рублей (читать подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!