На дороги Рязанской области выделят более 1 млрд рублей.

В 2021 году на ремонт местных автодорог Рязанской области планируют выделить более 1 млрд рублей. Об этом 11 марта на рабочем совещании заявил губернатор Николай Любимов

— Нужно больше внимания обращать на ямочный ремонт в Рязани, чтобы эффективнее его провести, — подчеркнул глава региона. — Нужны комплексные проекты в городе, где наиболее сложные и проблемные участки. Работу надо четко выстроить и с подрядчиками, и с ресурсоснабжающими организациями. Недопустимы ситуации, когда отремонтированные дороги приходится потом вскрывать для ремонта инженерных сетей. Получается, что просто зарываем деньги в землю.

По словам Любимова, если по региональным дорогам работа идет системно, есть подрядчики, в которых власти так ли иначе уверены, то в городе нужно прикладывать дополнительные усилия.

— В ближайшие две недели в городской агломерации необходимо отремонтировать наиболее проблемные участки, а до 1 мая – решить все проблемы по ямочному ремонту. Люди уже в этом году должны увидеть результат, — заявил губернатор.

Ранее губернатор Николай Любимов жестко раскритиковал администрацию Рязани по ямочному ремонту в черте города.

— Сейчас мы должны еще март, как я понимаю, по этим ямам скакать... Люди будут свои машины разбивать, потом обращаться в суд и выигрывать. Вместо того, чтобы деньги отправлять на ремонт дорог, мы вынуждены будем оплачивать штрафы… и в гораздо большем размере (читать подробнее).

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