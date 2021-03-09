Любимов разнес мэрию Рязани из-за долгих сроков ямочного ремонта

Любимов разнес мэрию Рязани из-за отсутствия ямочного ремонта.

9 марта губернатор Николай Любимов раскритиковал администрацию Рязани по ямочному ремонту в черте города.

— Дорогам явно требуется ямочный ремонт. По некоторым улицам ездить стало просто невозможно. Речь идет о Михайловском, Московском шоссе, небольших дорогах, по которым люди вынуждены ездить из-за ремонта моста на улице Ленина. Ждать до полного таяния снега уже нельзя, — развел руками губернатор.

Замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров сообщил, что с начала года площадь работ по ямочному ремонту в Рязани составила более 5 тысяч кв. метров. В сутки Дирекция благоустройства заделывает порядка 100 кв. метров выбоин.

— Мы понимаем, что этого недостаточно, масштаб бедствия с каждым днем увеличивается, — заявил Бурмистров. — Нам требуются дополнительные ресурс. Сейчас идет работа по выделению 12 млн рублей, чтобы еще добавить в план ремонта 8,5 тысяч кв. метров. Конкурс будет проводиться в ближайшее время. В апреле планируем победителя определить, и подрядчик сможет заделать ямы горячим асфальтом.

Но главу региона ответ городского чиновника абсолютно не устроил.

— Ваш ответ меня не устраивает. Знаете, почему? В нем содержится только будущее время. Такое впечатление, что вы ждали, пока я об этом спрошу. Проблема с дорогами известна давно, а вы только сейчас сказали, что БУДЕТ проводиться конкурс, — подчеркнул Любимов. — Сейчас мы должны еще март, как я понимаю, по этим ямам скакать... Люди будут свои машины разбивать, потом обращаться в суд и выигрывать. Вместо того, чтобы деньги отправлять на ремонт дорог, мы вынуждены будем оплачивать штрафы… и в гораздо большем размере.

В свое оправдание Бурмистров сказал, что они [видимо, администрация] попали в аномальные условия, никто не ожидал такого объема ям на дорогах.

— Нам не хватает еще одной машины по заделке ям. Да, наверное, стратегически это был наш просчет. Нужно было часть денег, которые вы нам субсидируете, выделить на вторую машину по заделке ям. В любом случае, ситуацию в апреле будем экстренно исправлять.

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