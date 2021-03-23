Губернатор Любимов вновь жестко разнес мэрию Рязани из-за ремонта дорог.

Губернатор Николай Любимов в очередной раз жестко раскритиковал администрацию по поводу ямочного ремонта. На этот раз досталось главе Елене Сорокиной.

— Время прошло, а результат оставляет желать лучшего. Для того, чтобы понять это, не надо быть экспертом. По городу просто невозможно передвигаться. Такого безобразия еще никогда не было. Мне очень хочется понять, Елена Борисовна, до какой поры будет твориться этот бардак? — спросил Любимов.

Губернатор потребовал от Сорокиной принимать жесткие меры, если подчиненные не справляются с обязанностями.

— Как они смотрят в глаза своим соседям, людям на улицах, рязанцам? Или может они не чувствуют всей ответственности, всей сути вопроса, не понимают задачи? Может уже хватит делегировать и перепоручать мои поручения, а пора начать их выполнять! Принимайте жесткие кадровые решения, если нет результата, — предложил Любимов.

По словам главы региона, люди требуют комфорта и порядка в городе, и он [Любимов] будет требовать того же - каждую неделю и каждый день.

— Очень надеюсь, что вы сегодня меня не только услышали, но и правильно поняли, — сказал губернатор.

Ранее депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров прямо сказал губернатору Николаю Любимову, что его поручения по ремонту дорог в Рязани не выполняются (читать подробнее).

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