Администрацию города ждут громкие кадровые перестановки

Алексей Николаевич Пустовалов.

18 марта на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской гордумы глава администрации Рязани Елена Сорокина представила депутатам кандидата на должность своего первого заместителя. Им стал Алексей Пустовалов, работающий сейчас заместителем руководителя аппарата правительства Рязанской области.

Елена Сорокина, выступая перед депутатами, сказала, что взвешенно подошла к выбору своего первого зама:

- У Алексея Николаевича безупречная профессиональная деятельность и личная жизнь, высокий интеллект и организаторские способности. Думаю, что это важно для назначения на должность такого уровня, - подчеркнула Елена Борисовна.

БУРМИСТРОВА В ТЕНЬ, ПУСТОВАЛОВА В СВЕТ

Напомним, что в настоящее время (до решения Гордумы) должность первого заместителя главы администрации и должность заместителя по городскому хозяйству совмещал ростовчанин Владимир Бурмистров. На него весной этого года обрушилась целая волна критики из-за проблем с городским транспортом, не чищенных от снега улиц и отвратительного состояния автодорог.

В такой ситуации руководство региона посчитало более правильным Владимира Бурмистрова слегка отодвинуть в тень (23 марта его отправили в отставку), а на первую роль выдвинуть нового человека. Правда, кандидатура Пустовалова оказалась настолько новой, что на заседании упомянутого выше комитета депутаты от ЛДПР воздержались от голосования, а депутаты КПРФ высказались против.

- Мы просто ничего не знали об этом человеке, представление Пустовалова для нас стало неожиданностью, - отметили депутаты оппозиционных партий после комитета.

Депутаты фракции «Единая Россия», которых было большинство, проголосовали за. Таким образом, вопрос об утверждении Алексея Пустовалова «прошел» комитет и был вынесен на заседание городской Думы, которое состоится 25 марта. Для утверждения Алексея Николаевича в новой должности потребуется простое большинство голосов при наличии кворума депутатов.

АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ

В понедельник, 22 марта, редакция «Комсомольской правды» обзвонила все представленные в Гордуме политические партии, чтобы понять, как проголосуют народные избранники на знаковом заседании.

Депутат от КПРФ Алексей Захаров сказал, что решение фракции по кандидатуре пока не принято.

- Аргумент, что этот человек работал в правительстве, нас совершенно не впечатляет, поскольку вопросов к правительству Любимова у нас больше, чем к администрации Рязани, - отметил Алексей Дмитриевич.

Депутат Дмитрий Володин (ЛДПР) сообщил, что в ближайшее время Алексей Пустовалов планирует встречи со всеми фракциями. Однако пока они еще не состоялись, говорить о том, как будет голосовать партия, рано.

Руководитель фракции «Единой России» Елена Волкова на заседании комитета поддержала кандидатуру Алексея Пустовалова, но при этом отметила, что решение фракции по данному вопросу еще не принято.

- Заседание фракции мы всегда проводим непосредственно в день заседания городской Думы, - заявила Елена Валериевна. - 25 марта соберемся пораньше и разберем все вопросы. В таком формате удается охватить большее количество депутатов и услышать позицию каждого.

Во фракции «Справедливой России» положение дел прокомментировал депутат Андрей Семенюк:

- Информации по этому человеку - кроме фамилии - пока у нас никакой нет. 23 марта мы встретимся с ним, зададим вопросы. Если услышим вразумительные ответы, примем положительное решение, если нет - не исключаю, что отрицательное.

В ТЕМУ

В настоящее время об Алексее Пустовалове известно немного. Он рязанец, свой трудовой путь начал в администрации города, затем работал в службе протокола губернатора Олега Ковалева и часто появлялся на заднем плане фотографий главы региона. Пройдя по служебной лестнице, дослужился до заместителя руководителя аппарата правительства Рязанской области.

Согласно сведениям о доходах (информация находится в свободном доступе - Ред.) за 2019 год, он женат, вместе с супругой воспитывает двоих детей. В его собственности значится квартира площадью 96,3 квадратных метра, а также половина квартиры площадью 71 квадратный метр. Владеет автомобилем Honda C-RV, жена владеет автомобилем Porsche Cayenne. Общий доход за 2019 год Алексея Пустовалова составил более двух миллионов рублей, его супруги - более 1,1 миллиона рублей.

Отец Алексея Николаевича Николай Агапович некоторое время назад возглавлял комитет по земельным ресурсам и землеустройству администрации Рязани.