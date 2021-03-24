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Политика24 марта 2021 9:43

Рязанцы проголосовали за отставку вице-мэра Владимира Бурмистрова

В соцсети 97% горожан, принявших участие в опросе, высказались за увольнение заместителя главы администрации Рязани, отвечающего за городское хозяйство.
Источник:kp.ru
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Рязанцы проголосовали за отставку вице-мэра Владимира Бурмистрова. Фото: администрация Рязани.

Актуальный опрос стартовал 22 марта на странице рязанской «Комсомолки» в соцсети «ВКонтакте» и завершился 23 марта после решения вице-мэра Владимира Бурмистрова покинуть свой пост. Чиновник был вынужден написать заявление об уходе после критики «снизу» и «сверху» за неудовлетворительное состояние дорог, общественного транспорта и заснеженных улиц. Накануне отставки его дважды жестко критиковал губернатор, который призвал руководителей всех уровней уходить с должностей, если они не готовы эффективно работать. В соцсети за сутки больше двух тысяч рязанцев приняли участие в опросе. Люди выбирали, как по их мнению нужно поступить с высокопоставленным чиновником, который отвечал за уборку улиц, ремонт дорог и организацию движения общественного транспорта в Рязани. 97% горожан проголосовали за увольнение Владимира Бурмистрова. Напомним, что в должности и.о. заместителя главы администрации Рязани он пребывал с апреля 2019 года и лично отвечал за организацию работы городского хозяйства. Чиновник входил в так называемую ростовскую команду управленцев и после отставки его земляка - вице-губернатора Игоря Грекова - оставался ее главным координатором. При нем произошла окончательная дезорганизация в работе общественного транспорта, улицы и тротуары перестали своевременно убираться от снега, а дороги - ремонтироваться. На заседании правительства региона 23 марта губернатор Николай Любимов потребовал от главы администрации Рязани Елены Сорокиной принять самые решительные меры к городским чиновникам, которые не справляются со своими обязанностями:

— Как они смотрят в глаза своим соседям, людям на улицах, рязанцам? Или может они не чувствуют всей ответственности, всей сути вопроса, не понимают задачи? Может уже хватит делегировать и перепоручать мои поручения, а пора начать их выполнять! Принимайте жесткие кадровые решения, если нет результата, — дал установку Николай Любимов.

Рязанцы поддержали мнение главы региона и в комментариях к интернет-опросу с возмущением высказались о происходящем на их на глазах развале городского хозяйства. Голосуя за отставку ростовчанина, люди не стеснялись в комментариях:

- Никогда еще в Рязани не было такого бардака ни с уборкой снега, ни с ямочным ремонтом дорог. По городу невозможно передвигаться на автотранспорте. Хуже ситуации в России, наверное, нет нигде.

- Увольнять нужно, пока такие горе-управленцы до конца не развалили то, что осталось от города. Таким нельзя доверить даже охрану пустого сарая в глухой деревне!

- Губернатор и мэр как минимум должны провести служебное расследование и выяснить причины, почему руководителю Бурмистрову не удалось в итоге ни снег убрать, ни дороги починить.

После совещания с губернатором, с учетом прозвучавших оценок и справедливой критики, мэр Рязани Елена Сорокина приняла трудное кадровое решение. Состоялся разговор с заместителем главы администрации Владимиром Бурмистровым, после которого тот покинул свою должность, написав заявление «по собственному желанию».

Теперь из кадрового резерва предстоит назначать новых управленцев, чтобы как можно скорее выправить ситуацию.

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