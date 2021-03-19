Съемочная группа Андрея Караулова намерена провести выездное расследование о главных проблемах Рязани

В Рязань приедет съемочная группа журналиста и блогера с 1,5 млн подписчиков на YouTube Андрея Караулова.

В Рязань приедет съемочная группа журналиста и блогера с 1,5 млн подписчиков на YouTube Андрея Караулова. По данным нашего источника, произойдет это, предположительно, на следующей неделе. Репортажи будут посвящены, прежде всего, убитым рязанским дорогам, отвратительной работе городского транспорта и, конечно, грабительским тарифам для населения (в том числе тарифу МУП «РМПТС»).

17 марта президент России Владимир Путин поручил прокуратуре разобраться с неоправданным ростом коммунальных платежей в стране. Меж тем раздутые расценки МУП «РМПТС» на тепло стали одной из ключевых тем расследований Андрея Караулова, а на защиту этих сверхтарифов со стороны местных властей встает грудью никто иной как заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. Ему ли, чиновнику-гастролеру из Ростова-на-Дону, переживать за кошельки рязанцев?

Проблемные вопросы, на которые чаще всего жалуются рязанцы и которые заинтересовали Караулова, курирует все тот же Бурмистров. Сюда входит и уборка снега, с которой городские службы под предводительством ростовчанина откровенно не справились. Более того, в конце февраля сервис SuperJob опросил жителей всех крупных городов и выяснил, что у рязанских коммунальщиков дела с зимней уборкой обстояли хуже всех в России! А работа команды Бурмистрова в сфере дорожного хозяйства, напомним, стала предметом жесткой критики со стороны губернатора. Ситуация настолько плоха, что рязанцам ничего не остается, кроме как высмеивать бесчисленные ямы на улицах в горько-ироничных роликах.

Еще одним героем расследований Караулова стал земляк-покровитель Бурмистрова, теперь уже бывший вице-губернатор Игорь Греков. В отставку глава ростовской диаспоры в рязанской власти ушел после скандала на пресс-конференции Владимира Путина, где для него попросили звезду Героя России за «подвиг», который так официально и не подтвердился. Зато благодаря Генпрокуратуре подтвердилось наличие у Грекова погашенной судимости, которую чиновники скрывали. И вот к такой компании теперь примкнул депутат Госдумы Александр Шерин, активно отводя внимание от высоких тарифов РМПТС, чьи услуги по доставке тепла до квартир рязанцев стоят в 2.3 раза дороже, чем само тепло от производителя.

В Рязани команда Караулова намерена пообщаться на самые проблемные темы с простыми рязанцами, журналистами и чиновниками, если последние наберутся смелости ответить на неудобные вопросы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы, дорогие читатели, знаете о вопиющих городских проблемах и готовы поделиться ими со съемочной группой Андрея Караулова, вот контактные данные его редакции:

- электронная почта: andrey.karaulov.official@gmail.com;

- телефон: +7(916)258-29-67.

Присылайте фотографии, видеоролики и другие свидетельства бездействия и халатности чиновников!

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