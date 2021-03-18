Ямам на дорогах Рязани посвятили песню и ролик с «участием» Бурмистрова

Одна из последних ситуаций, вызвавших бурю возмущения в соцсетях, - автобус №21 провалился в скрытую под водой яму. Фото: соцсети.

«Посмейся над проблемой, и она исчезнет», - решили рязанцы, которые отчаялись добиться от рязанских властей нормальных дорог по весне. По-традиции асфальт в городе повсеместно сошел вместе со снегом и наледью. На убитых дорогах автомобилисты убивают свои машины, и одного из них это вдохновило на создание горько-ироничного ролика под названием «Я/мы ямы Рязани», который появился на YouTube-канале «Почетный гражданин».

Одним из «героев» ролика стал заместитель главы администрации Рязани Владимир Бурмистров, который как раз отвечает в мэрии за ремонт дорог и недавно получил от губернатора по этому поводу разнос. В озвучке вместо слов из уст Бурмистрова как бы вылетает свист – по-видимому, авторы подразумевали отсутствие реальных результатов работы. Лучшей иллюстрацией их правоты становятся кадры с многочисленными ямами, снятые на улицах Рязани.

Рязанские сообщества в соцсетях буквально переполнены фотографиями выбоин и последствий езды по ним, расплачиваться за которые по судам придется именно администрации Рязани с Бурмистровым во главе хозяйственного блока (дороги, ЖКХ, транспорт). Одна из последних ситуаций, вызвавших бурю возмущения в соцсетях, - автобус №21 провалился в скрытую под водой яму прямо во время рейса и не смог продолжить движение.

В этой связи актуальной остается шутка из Comedy Сlub: «Говорят, в городах самая лучшая дорога ведет от дома мэра к мэрии. Я в Рязань съездил… Походу, там вообще нет мэра!».

Кстати, источники сообщают нам, что в Рязань скоро (возможно, на следующей неделе) приедет съемочная группа известного журналиста и блогера Андрея Караулова. Главными объектами внимания команды Караулова станут разбитые дороги, развал общественного транспорта и рост тарифов на тепло. Наша редакция также намерена провести народный контроль весеннего состояния рязанских дорог и указать чиновникам на самые разбитые.