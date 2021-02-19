Следствие по делу об убийстве пяти человек в Елатьме завершилось

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела об убийстве пяти человек в поселке Елатьма. Перед судом в скором времени предстанет 32-летний местный житель Антон Франчиков.
Напомним, зверская расправа произошла поздним вечером 4 апреля 2020 года. Четыре парня и девушка громко разговаривали под окнами квартиры Франчикова, мешая спать его детям. Франчиков на них выругался. После перепалки кампания направилась в подъезд, где их с ружьем в руках встретил душегуб. В подъезде он прицельными выстрелами убил трех молодых людей, затем вышел во двор, смертельно ранил девушку и еще дважды пальнул в ее раненого супруга. В тот же день «стрелка» задержали.
На допросах Франчиков пытался оправдаться самообороной и пояснил, что считает свои действия «адекватными сложившейся обстановке». Доказательства говорили об обратном, поэтому следствие квалифицировало его действия как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.
Дело будет направлено в Рязанский областной суд.
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