В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме
7 апреля в Касимовском районе Рязанской области хоронят жертв массового убийства в поселке Елатьма. Несколько сотен человек приехали в село Пустынь, где возле часовни прощаются с четырьмя убитыми «Елатомским стрелком». Пятый упокоится на семейном захоронении в соседней деревне Квасьево.
Церемония прощания с жертвами массового убийства в Елатьме.
Корреспондент «Комсомолки» с траурной церемонии сообщает, что процессию сопровождают полицейские и медики. Нескольким людям стало плохо.
Гробы с телами жертв жуткой трагедии привозят к часовне. К началу отпевания возле них соберутся несколько сотен человек.
Напомним, по подозрению в убийстве пяти человек задержан и взят под стражу Антон Франчиков. По версии следствия, он, находясь на балконе, вступил в конфликт с компанией молодых людей, которая проходила мимо и якобы шумела. В итоге Франчиков схватился за ружье и вышел из квартиры: троих ребят застрелил в подъезде, с двумя (семейной парой) расправился на улице. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте трагедии, узнал подробности, поговорил с местными жителями и матерью подозреваемого.
На кладбище в селе Пустынь хоронят четырех человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU