2020-04-07T14:53:52+03:00
Общество

В Рязанской области прощаются с жертвами массового убийства в Елатьме

Четырех убитых хоронят в селе Пустынь, одного - в соседней деревне. На траурную церемонию приехали несколько сотен человек
Антон КОНОВАЛОВ
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Одну из жертв массового убийства в Елатьме провожают в последний путь.Одну из жертв массового убийства в Елатьме провожают в последний путь.
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7 апреля в Касимовском районе Рязанской области хоронят жертв массового убийства в поселке Елатьма. Несколько сотен человек приехали в село Пустынь, где возле часовни прощаются с четырьмя убитыми «Елатомским стрелком». Пятый упокоится на семейном захоронении в соседней деревне Квасьево.

Церемония прощания с жертвами массового убийства в Елатьме.

Корреспондент «Комсомолки» с траурной церемонии сообщает, что процессию сопровождают полицейские и медики. Нескольким людям стало плохо.

Гробы с телами жертв жуткой трагедии привозят к часовне. К началу отпевания возле них соберутся несколько сотен человек.

Гробы с телами жертв жуткой трагедии привозят к часовне. К началу отпевания возле них соберутся несколько сотен человек.

Напомним, по подозрению в убийстве пяти человек задержан и взят под стражу Антон Франчиков. По версии следствия, он, находясь на балконе, вступил в конфликт с компанией молодых людей, которая проходила мимо и якобы шумела. В итоге Франчиков схватился за ружье и вышел из квартиры: троих ребят застрелил в подъезде, с двумя (семейной парой) расправился на улице. Корреспондент «Комсомолки» побывал на месте трагедии, узнал подробности, поговорил с местными жителями и матерью подозреваемого.

На кладбище в селе Пустынь хоронят четырех человек.

На кладбище в селе Пустынь хоронят четырех человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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