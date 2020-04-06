«Я защищался». Подозреваемый в убийстве пяти человек в Елатьме дает признательные показания
Подозреваемый в убийстве пяти человек в поселке Елатьма 31-летний Антон Ф. дает признательные показания. По его словам, после того, как он сделал замечание, трое парней решили с ним «разобраться». Они вошли в подъезд, где он их и застрелил из охотничьего карабина.
В настоящее время материалы дела передали «важнякам», которым предстоит проверить слова подозреваемого. Кроме того, пока не готовы заключения экспертиз.
Елатомский стрелок взят под стражу.
Напомним, 4 апреля во время бытового конфликта житель многоквартирного дома на улице Есенина открыл огонь из охотничьего ружья по людям. Погибли четыре парня и одна девушка (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU