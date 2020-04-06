6 Апр 2020 2020-04-06T10:09:25+03:00

«Я защищался». Подозреваемый в убийстве пяти человек в Елатьме дает признательные показания.

Уголовное дело о массовом расстреле расследуют следователи-«важняки» из Рязани. Им предстоит проверить слова подозреваемого [видео]

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Подозреваемый в убийстве пяти человек в поселке Елатьма 31-летний Антон Ф. дает признательные показания. По его словам, после того, как он сделал замечание, трое парней решили с ним «разобраться». Они вошли в подъезд, где он их и застрелил из охотничьего карабина.

В настоящее время материалы дела передали «важнякам», которым предстоит проверить слова подозреваемого. Кроме того, пока не готовы заключения экспертиз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/771180" frameborder="0"></iframe> Елатомский стрелок взят под стражу.

Напомним, 4 апреля во время бытового конфликта житель многоквартирного дома на улице Есенина открыл огонь из охотничьего ружья по людям. Погибли четыре парня и одна девушка (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU