8 Апр 2020 2020-04-08T21:04:15+03:00

«Я не раскаиваюсь». Убийца показал, как расстреливал пятерых человек в Елатьме.

Во время следственных действий Антон Франчиков сообщил, что вину в убийстве двух и более лиц не признает [видео]

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Следственный комитет опубликовал видео, на котором «елатомский стрелок» показывает, как расстреливал молодых людей якобы шумевших под его окнами. В тот момент, когда ему предъявили обвинение, Франчиков, отвечая на вопрос следователя сообщил, что вину в «убийстве двух и более лиц» не признает и не раскаивается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/771891" frameborder="0"></iframe> Елатомский стрелок показал, как убивал пять человек.

Напомним, Франчикова обвиняют в том, что 4 апреля 2020 года он вступил в конфликт с якобы шумевшей на улице компанией, вышел из квартиры с ружьем и расстрелял всех. Затем Франчиков попытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Теперь он находится под стражей.

«Комсомолка» побывала на месте преступления и выяснила подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU