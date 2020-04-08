«Я не раскаиваюсь». Убийца показал, как расстреливал пятерых человек в Елатьме
Следственный комитет опубликовал видео, на котором «елатомский стрелок» показывает, как расстреливал молодых людей якобы шумевших под его окнами. В тот момент, когда ему предъявили обвинение, Франчиков, отвечая на вопрос следователя сообщил, что вину в «убийстве двух и более лиц» не признает и не раскаивается.
Елатомский стрелок показал, как убивал пять человек.
Напомним, Франчикова обвиняют в том, что 4 апреля 2020 года он вступил в конфликт с якобы шумевшей на улице компанией, вышел из квартиры с ружьем и расстрелял всех. Затем Франчиков попытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Теперь он находится под стражей.
«Комсомолка» побывала на месте преступления и выяснила подробности.
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ИСТОЧНИК KP.RU