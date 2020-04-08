СК предъявил обвинение по делу о массовом убийстве в Елатьме

8 Апр 2020 2020-04-08T17:58:33+03:00

Антон Франчиков по-прежнему объясняет расправу над пятью людьми, в том числе девушкой, «необходимой самообороной»

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Антона Франчикову предъявили обвинение по делу о массовом убийстве в поселке Елатьма. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, собранные доказательства говорят сами за себя, хотя 31-летний мужчина объясняет расправу над пятью людьми, в том числе девушкой, «необходимой самообороной».

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех деталей произошедшего», - добавили в Следкоме.

Напомним, Франчикова обвиняют в том, что 4 апреля 2020 года он вступил в конфликт с якобы шумевшей на улице компанией, вышел из квартиры с ружьем и расстрелял всех. Затем Франчиков попытался скрыться, но его задержали по горячим следам. Теперь он находится под стражей.

«Комсомолка» побывала на месте преступления и выяснила подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU