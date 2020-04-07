«Они все для меня родные, понимаешь?!» Как хоронили жертв «елатомского стрелка»

Такого количества людей в селе Пустынь не видели, наверное, никогда. По крайней мере, старожилы точно не помнят. При двух сотнях жителей, с учетом приезжих москвичей-дачников, такого стечения народа точно не было: несколько десятков машин и микроавтобусов и около 300 человек. Все пришли проститься с жертвами «елатомского стрелка».

Изначально хотели отпевать в 10 утра. Уже к 9 часам истопник затопил печь в часовне, расположенной на берегу обрыва с видом на Оку.

— Хотели в 10 часов, да батюшка со службы успеет только к 11 часам. Мы уже подготовили скамейки под гробы, чтобы в часовне тела разместить для отпевания, но, боюсь, людей слишком много будет, не разместятся, — сказал рабочий при часовне.

Родные и близкие погибших в глубоком трауре. Никто до сих пор не осознает, что детей не вернуть.

Так и вышло.

— Дорогие мои, прошу отнестись с пониманием, отойдите немного от гробов. Поверьте, сейчас всем тяжело, не только родным усопших, — убедительно попросил священник, и только тогда началось отпевание. Прямо на улице перед входом в часовню.

Верующие молились и плакали. Рыдали и молились. Несмотря на службу, из уст людей то и дело слышались слова: «сволочь», «козлина», «тварь». Все в адрес подозреваемого в убийстве Антона Франчикова.

Молодые придерживали пожилых родственников и в случае необходимости звали врачей. Но, по большому счету, это и не требовалось. Медики сами знали, к кому и когда подойти. Фельдшер стоял на пригорке в стороне и сверху наблюдал за происходящим. Пожилые женщины вскрикивали и оседали на руки родных. Мужчины ругались громко, изредка переходя на мат, и, отходя от гробов, тоже оседали – сразу появлялись стулья-скамейки, нашатырь, вода, сердечные, измерение давления и уколы. Повсюду запах ладана и корвалола.

Фельдшер с пригорка следил за всеми. И сразу помогал, кому нужна была медицинская помощь. Таких было много.

— Они все для меня родные, понимаешь, — бегал со слезами на глазах от гроба к гробу пожилой мужчина. — Вот они, все здесь с детства были как на ладони. Они все родные для меня.

Заупокойный богослужебный чин длился более двух часов. Понадобилось еще больше часа, чтобы с покойными простились все желающие. Предупредили сразу, что на кладбище это сделать будет сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/771598" frameborder="0"></iframe> Во время прощания с погибшими во время расстрела в Елатьме, многие люди теряли сознание.

— Ну что за люди у нас? — вопрошает женщина, стоя на крыльце часовни. — Ну почему в церковь не ходят, ведь все храмы по России пустые стоят. Господь ведь все видит… Верить нужно, молиться. Как жалко-то ребят, глупая смерть, ни за что погибли.

От часовни до погоста в Пустоши – около километра. Вереница машин с рязанскими, московскими, осетинскими номерами растянулась на всю улицу. Пятьсот метров проезжали 20 минут. Медики и полицейские продолжали дежурство.

Четверых похоронили в разных местах на небольшом сельском кладбище: Максима Ухова на одном краю погоста, Женю и Кристину Табуновых в одной могиле на другом краю. Рядом с ними нашел упокоение и Илья Кондрашов. Еще одного погибшего – Витю Капитонова опустили в землю на кладбище села Квасьево (в паре километров от Пустыни – Ред.). Так решили родные парня.

Молодоженов Женю и Кристину Табуновых похоронили в одной могиле.

Никто из людей, близко знавших погибших ребят, не верят, что они как-то сильно шумели, чтобы настолько задеть Франчикова. Более того, как стало известно «Комсомолке», ребята возле этого злополучного дома могли ждать такси.

— Если вы видели этот дом, то он как бы отшибе стоит и выделяется среди всех частных домов и коттеджей, — говорит один из соседей Франчикова. — Так вот, когда люди вызывают такси, то они в качестве ориентира называют наш дом. У него одного только адресный номер. Вот все вызовут и идут к дому. Так, видимо, и ребята поступили. Не верю, что они там так шумели, у меня тоже окна выходят на эту сторону, и слух хороший – не слышал я их. Только выстрелы. А Франчиков… пишут, чувство справедливости обостренное, еще что-то. Да просто м...к. Он даже к соседям по вечерам ломится, если вдруг через стенку услышит храп. Просто бешеное создание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/771597" frameborder="0"></iframe> Как хоронили жертв "Елатомского стрелка".

Напомним, в настоящее время Антон Франчиков находится под стражей. Расследованием уголовного дела занимаются следователи-«важняки» из Рязани. Весь ход расследования под личным контролем генерала Владимира Никешкина.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Мама «елатомского стрелка»: Я ему говорила, что он засиделся дома. Ну и что вышло?

Подозреваемого в убийстве пятерых человек взяли под стражу. Его родные люди не верят, что Антон мог пойти на зверское преступление (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!