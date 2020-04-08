Массовое убийство в Елатьме: стало известно, почему жертвы подошли к дому убийцы

8 Апр 2020 2020-04-08T15:54:37+03:00

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Никто из людей, близко знавших погибших ребят, не верят, что они как-то сильно шумели, чтобы настолько задеть подозреваемого в убийстве Антона Франчикова. Более того, как стало известно «Комсомолке», ребята возле этого злополучного дома могли просто ожидать такси.

— Если вы видели этот дом, то он как бы отшибе стоит и выделяется среди всех частных домов и коттеджей, — говорит один из соседей Франчикова. — Так вот, когда люди вызывают такси, то они в качестве ориентира называют наш дом. У него одного только адресный номер. Вот все вызовут и идут к дому. Так, видимо, и ребята поступили. Не верю, что они там так шумели, у меня тоже окна выходят на эту сторону, и слух хороший – не слышал я их. Только выстрелы. А Франчиков… пишут, чувство справедливости обостренное, еще что-то. Да просто м...к. Он даже к соседям по вечерам ломится, если вдруг через стенку услышит храп. Просто бешеное создание.

Напомним, 7 апреля под Елатьмой в Рязанской области похоронили всех погибших от рук «елатомского стрелка» ребят. Четверых погребли на одном кладбище, пятого – в соседнем селе (читать подробный репортаж).

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ИСТОЧНИК KP.RU