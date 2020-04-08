2020-04-08T15:54:37+03:00
Происшествия

Массовое убийство в Елатьме: стало известно, почему жертвы подошли к дому убийцы

Подозреваемый в убийстве Антон Франчиков дает признательные показания, но его версия – это самооборона
Поделиться:
Массовое убийство в Елатьме: стало известно, почему жертвы подошли к дому убийцы.Массовое убийство в Елатьме: стало известно, почему жертвы подошли к дому убийцы.
Изменить размер текста:

Никто из людей, близко знавших погибших ребят, не верят, что они как-то сильно шумели, чтобы настолько задеть подозреваемого в убийстве Антона Франчикова. Более того, как стало известно «Комсомолке», ребята возле этого злополучного дома могли просто ожидать такси.

— Если вы видели этот дом, то он как бы отшибе стоит и выделяется среди всех частных домов и коттеджей, — говорит один из соседей Франчикова. — Так вот, когда люди вызывают такси, то они в качестве ориентира называют наш дом. У него одного только адресный номер. Вот все вызовут и идут к дому. Так, видимо, и ребята поступили. Не верю, что они там так шумели, у меня тоже окна выходят на эту сторону, и слух хороший – не слышал я их. Только выстрелы. А Франчиков… пишут, чувство справедливости обостренное, еще что-то. Да просто м...к. Он даже к соседям по вечерам ломится, если вдруг через стенку услышит храп. Просто бешеное создание.

Напомним, 7 апреля под Елатьмой в Рязанской области похоронили всех погибших от рук «елатомского стрелка» ребят. Четверых погребли на одном кладбище, пятого – в соседнем селе (читать подробный репортаж).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Мама «елатомского стрелка»: Я ему говорила, что он засиделся дома. Ну и что вышло?

Подозреваемого в убийстве пятерых человек взяли под стражу. Его родные люди не верят, что Антон мог пойти на зверское преступление (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК предъявил обвинение по делу о массовом убийстве в Елатьме
Коронавирус в Рязани: приехавшие на гастроли цирковые артисты и животные, не могут покинуть город
В Рязанской области 9 апреля станет еще теплее
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о коронавирусных мошенниках
Массовое убийство в Елатьме: стало известно, почему жертвы подошли к дому убийцы
В Рязани задержали мужчину, который по поддельной справке пытался получить лицензию на оружие
Замгубернатора провела выездное совещание в Заокском и Коростове, где введен карантин
Новая программа на квартиры от «Мармакс»
Коронавирус в Рязани: за ночь продезинфицировано 4 миллиона квадратных метров дорог
«Ростелеком» и ПФР приглашают российских пенсионеров принять участие в VI Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету – 2020»
В Рязанской области намерены ввести спецпропуска для физлиц
Вводится новый режим работы центров продаж «Ростелекома» в Рязанской области
Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
Карантин в Заокском и Коростове: на дороге к селам разворачивают блокпост
Рязанский митрополит Марк: Оказывается, что внутри нас пустота
Коронавирус в Рязани: как купить и продать квартиру во время режима самоизоляции
Коронавирус в Рязани и области: выявили 15 новых случаев
Ажиотаж из-за коронавируса: что дорожает в Рязанской области
Коронавирус в Рязани, ситуация на 8.30 8 апреля: под наблюдением 977 человек