Массовое убийство в Елатьме: стало известно, почему жертвы подошли к дому убийцы
Никто из людей, близко знавших погибших ребят, не верят, что они как-то сильно шумели, чтобы настолько задеть подозреваемого в убийстве Антона Франчикова. Более того, как стало известно «Комсомолке», ребята возле этого злополучного дома могли просто ожидать такси.
— Если вы видели этот дом, то он как бы отшибе стоит и выделяется среди всех частных домов и коттеджей, — говорит один из соседей Франчикова. — Так вот, когда люди вызывают такси, то они в качестве ориентира называют наш дом. У него одного только адресный номер. Вот все вызовут и идут к дому. Так, видимо, и ребята поступили. Не верю, что они там так шумели, у меня тоже окна выходят на эту сторону, и слух хороший – не слышал я их. Только выстрелы. А Франчиков… пишут, чувство справедливости обостренное, еще что-то. Да просто м...к. Он даже к соседям по вечерам ломится, если вдруг через стенку услышит храп. Просто бешеное создание.
Напомним, 7 апреля под Елатьмой в Рязанской области похоронили всех погибших от рук «елатомского стрелка» ребят. Четверых погребли на одном кладбище, пятого – в соседнем селе (читать подробный репортаж).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Мама «елатомского стрелка»: Я ему говорила, что он засиделся дома. Ну и что вышло?
Подозреваемого в убийстве пятерых человек взяли под стражу. Его родные люди не верят, что Антон мог пойти на зверское преступление (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU