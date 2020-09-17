Сергей Карабасов на первом заседании суда заявил о своей невиновности

Сергею Карабасову следствие отводит роль организатора преступления, сам факт которого все фигуранты отрицают.

17 сентября в Советском районном суде Рязани состоялось первое заседание по громкому уголовном делу против и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Вместе с ним в растрате бюджетных средств обвиняются экс-начальник городского управления энергетики и ЖКХ Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор 62» (фирмы-подрядчика) Михаил Пузанов.

Напомним, после выступления журналистки Ирины Чепелевой перед президентом Владимиром Путиным на медиафоруме ОНФ и проверок местных силовиков расследованием решили заняться сотрудники управления по особо важным делам СК России. По их версии, в 2018 году Ковалев по поручению Карабасова подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик якобы незаконно получил все 4,9 млн рублей.

Карабасов, которому отводят роль организатора, заявил о своей невиновности и назвал версию органов следствия «не более чем выдумкой»:

- Заявление на причинение ущерба основано на незаконных экспертизах. Фактически площадка установлена, тем не менее, нас обвиняют в преступлении, в котором никто изначально не хотел разобраться объективно, — приводит слова подсудимого ИА «МедиаРязань».

Кстати, первоначально сообщалось, что элементы игрового комплекса действительно появились, но в других общественных пространствах. Поэтому Игорь Ковалев солидарен с коллегой:

- Контракт заключался в строгом соответствии с федеральным законодательством, программное мероприятие было выполнено в полном объёме, что подтверждается материалами уголовного дела. Все денежные средства были использованы целевым образом, - сказал Ковалев.

Аналогичной позиции придерживается Михаил Пузанов.

Следующее заседание по делу состоится 25 сентября. Суд планирует начать опрос свидетелей. Первыми вызвали уже упомянутую Ирину Чепелеву, секретаря рязанского исполкома ОНФ Евгения Зызина и бывшего начальника экономического отдела горадминистрации Елену Кадырову.