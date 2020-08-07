В Рязани начался суд над Сергеем Карабасовым

Дело рассмотрит Советский районный суд Рязани.

7 августа в Советском районном суде начался судебный процесс в отношении бывшего главы администрации Рязани Сергея Каробасова. Напомним, экс-чиновника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детской площадки в «Лесопарке».

Помимо бывшего сити-менеджера в растрате средств из городского бюджета обвиняют экс-начальника управления энергетики и ЖКХ Игоря Ковалева и гендиректора фирмы-подрядчика Михаила Пузанова.

Центральной фигурой является Карабасов, по поручению которого Ковалев, как считает следствие, в 2018 году подписал акт приемки работ, которые даже не начинались, а подрядчик получил все 4,9 млн рублей (СК озвучивал сумму 4,5 млн рублей).

Напомним, ранее сообщалось, что часть оборудования в Лесопарке все-таки появилась, а часть «всплыла» в других местах.

Первое заседание прошло в закрытом формате. Далее процесс будет открытым.

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