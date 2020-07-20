Следствие по делу об «исчезнувшей» в Рязани детской площадке завершено

20 Июль 2020 2020-07-20T17:06:59+03:00

Сергей Карабасов после скандала с детской площадкой избегал излишнего внимания, а затем уехал в отпуск, из которого его встретили уже правоохранительные органы.

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СК России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. главы города Рязани Сергея Карабасова, его подчиненного - бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ города Рязани Игоря Ковалева и генерального директора ООО «Уютный двор 62» Михаила Пузанова. Их обвиняют в растрате средств из городского бюджета (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщает сайт следственного комитета.

Речь идет об «исчезнувшей» из рязанского Лесопарка в 2018 году детской площадке, хотя СК России называет ее спортивной. Часть игрового оборудования подрядчик не установил (затем оно «всплыло» в других местах), но все 4,5 млн рублей по муниципальному контракту получил. Произошло это, когда Ковалев по прямому указанию Карабасова подписал акт выполненных работ, притом работы на тот момент, по версии следствия, даже не начинались.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU