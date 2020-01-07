2020-01-07T20:44:04+03:00
Новый год 2020

«Новогодняя столица» прощается с Рязанью - первоклассник Юра Карабасов вручил калужанам символическую Снежинку

Его отец Сергей Карабасов, исполняя обязанности главы администрации Рязани, так хотел подарить горожанам этот праздник
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Первый зампред Рязанского правительства Анна Рослякова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, рязанский первоклассник Юра Карабасов вручают символ "Новогодней столицы" заместителю губернатора Калужской области Константину Горобцову.Первый зампред Рязанского правительства Анна Рослякова, глава администрации Рязани Елена Сорокина, рязанский первоклассник Юра Карабасов вручают символ "Новогодней столицы" заместителю губернатора Калужской области Константину Горобцову.
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В светлый праздник Рождества Христова в Рязани на Лыбедском бульваре состоялась церемония закрытия проекта «Новогодняя столица 2020». Было немного грустно. Хотя поначалу проект и вызывал разные чувства (и положительные, и отрицательные), но к новогодним праздникам все же сдружил и рязанцев, и гостей города, подарив настоящую сказку.

Церемонию закрытия посетил с супругой и дочерьми губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Церемонию закрытия посетил с супругой и дочерьми губернатор Рязанской области Николай Любимов.

На закрытии символ «Новогодней столицы» - Снежинку – передали делегации из Калужской области, которая перенимает эстафету «Новогодних столиц». Вручил этот символ гостям рязанский первоклассник Юра Карабасов…

Это было очень трогательно. Именно его отец Сергей Карабасов, исполняя обязанности главы администрации Рязани, так хотел подарить горожанам этот праздник. Дальше, к сожалению, Сергей Юрьевич стал фигурантом уголовного дела – многие считают, что абсолютно незаслуженно. Ведь в деле о якобы «исчезнувшей» игровой площадке не было никакой корысти, да и сама площадка была установлена, только не в том месте, где планировалось ранее… Но московские следователи почему-то до сих пор непреклонны.

Юра вручил Снежинку заместителю губернатора Калужской области Константину Горобцову и временно исполняющему обязанности главы администрации Калуги Дмитрию Денисову.

То, что нынешняя команда губернатора пошла на такой шаг, заслуживает уважения.

Еще одним сюрпризом церемонии закрытия стало объявление инициативы Рязанского правительства ежегодно выбирать «Новогоднюю столицу Рязанской области». В следующем году таковой станет древний и красивый город Касимов.

На закрытии наконец-то в Рязань пришел снег.

На закрытии наконец-то в Рязань пришел снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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