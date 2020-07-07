Уголовное дело руководителей РГУ рассмотрят в Москве
В Москве Второй кассационный суд рассмотрит апелляцию на прекращение уголовного преследования руководителей Рязанского госуниверситета – ректора Андрея Минаева и проректора по учебно-методической деятельности Елены Кирьяновой. Информация появилась в картотеке дел.
Судебное заседание назначено на 14 июля. В качестве заявителя выступает заместитель прокурора Рязанской области Виктор Эпп.
Напомним, Минаева и Кирьянову оштрафовали на 30 тысяч рублей каждого, закрыв дело о превышении должностных полномочий. Хотя судебный штраф подразумевает признание вины, Минаев публично заявил о своей невиновности. После этого прокуратура посчитала необходимым вернуться к обвинению.
ИСТОЧНИК KP.RU