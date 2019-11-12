2019-11-12T13:08:06+03:00
Общество

За полгода ареста ректор РГУ написал пособие для студентов

Пресс-конференция обретшего свободу Андрея Минаева несколько раз прерывалась аплодисментами
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Ряд вопросов о следствии Андрей Минаев (слева) переадресовал своему адвокату, присутствовавшему тут же.Ряд вопросов о следствии Андрей Минаев (слева) переадресовал своему адвокату, присутствовавшему тут же.Фото: Константин МОГИЛИН
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Пресс-конференция вышедшего на свободу Андрея Минаева несколько раз прерывалась аплодисментами

12 ноября ректор РГУ им. С.А. Есенина Андрей Минаев публично встретился с общественностью после выхода на свободу: он дал пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы представителей СМИ и студентов.

Напомним, в отношении руководителя вуза и проректора Елены Кирьяновой еще весной возбудили уголовное дело. Обоим инкриминировали злоупотребление служебными полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. Речь о немаленьких премиях, выписанных ряду сотрудников. Получив эти деньги, работники вернули их на нужды РГУ. Все это, по версии ряда источников, было сделано для успешного прохождения вузом аккредитации.

Следствие велось с апреля по начало ноября. Андрей Минаев свою вину так и не признал, все это время проведя в заключении: сначала в СИЗО, позже под домашним арестом. А 7 ноября в отношении обоих педагогов уголовное преследование прекратили.

Разумеется, на пресс-конференции обойти тему обвинения журналисты не смогли. Доктор исторических наук был краток.

– Я действовал в рамках полномочий, которыми располагал на тот момент, – сказал Андрей Минаев.

Говорили о многом, в том числе о планах по работе РГУ, о здоровье ректора, которое за полгода заключения не могло улучшиться, и о том, чем он все это время занимался.

Как выяснилось, Андрею Минаеву давно нужна операция по замене тазобедренного сустава. Пока делать ее он не планирует – сейчас подготовится, дождется, пока позволит работа, и только потом пойдет сдаваться врачам.

– За эти полгода я написал пособие «Теория международных отношений», – рассказал Андрей Иванович. – По этому курсу у меня большой опыт работы. Сегодня такое пособие очень востребовано, думаю, оно будет полезным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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