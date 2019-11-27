Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела в отношении ректора РГУ
Прокуратура Рязанской области обжаловала постановление Советского районного суда о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа в отношении ректора РГУ Андрея Минаева. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.
В качестве обоснования прокуратура указала на существенные нарушения Уголовно-процессуального Кодекса и неправильное применение уголовного закона.
Отметим, что ни сам Андрей Минаев, ни его защитники не обжаловали постановление, несмотря на то, что на пресс-конференции прямо заявили о невиновности ректора.
— Пока я самой жалобы прокуратуры не видел, поэтому ничего не могу сказать. Как ознакомлюсь, прокомментирую, — сказал адвокат Эдуард Видакас.
Кстати, по самому негативному – для Андрея Минаева - сценарию дальнейших событий следователи могут вернуться к обвинению, направить его прокурору для ознакомления и рассматривать в суде в общем порядке.
В ближайшее время «Комсомолка» опубликует подробности уголовного дела в отношении ректора РГУ Андрея Минаева.
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ИСТОЧНИК KP.RU