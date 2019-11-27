Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела в отношении ректора РГУ

СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-27T11:58:01+03:00

Точка в деле Андрея Минаева еще не поставлена — следствие вновь может вернуться к обвинению

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Прокуратура Рязанской области обжаловала постановление Советского районного суда о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа в отношении ректора РГУ Андрея Минаева. Об этом «Комсомолке» сообщили в ведомстве.

В качестве обоснования прокуратура указала на существенные нарушения Уголовно-процессуального Кодекса и неправильное применение уголовного закона.

Отметим, что ни сам Андрей Минаев, ни его защитники не обжаловали постановление, несмотря на то, что на пресс-конференции прямо заявили о невиновности ректора.

— Пока я самой жалобы прокуратуры не видел, поэтому ничего не могу сказать. Как ознакомлюсь, прокомментирую, — сказал адвокат Эдуард Видакас.

Кстати, по самому негативному – для Андрея Минаева - сценарию дальнейших событий следователи могут вернуться к обвинению, направить его прокурору для ознакомления и рассматривать в суде в общем порядке.

В ближайшее время «Комсомолка» опубликует подробности уголовного дела в отношении ректора РГУ Андрея Минаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU