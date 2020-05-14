В ТРЦ «Виктория Плаза» открылся магазин джинсовой одежды

14 Май 2020 2020-05-14T20:34:30+03:00

В ТРЦ "Виктория Плаза" работают только продуктовый супермаркет и джинсовый магазин.

По словам продавца, несмотря на запрет губернатора, бутик с одеждой работает каждый день

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В торгово-развлекательном центре «Виктория Плаза» открылся магазин джинсовой одежды. Об этом «Комсомолке» сообщили в самом бутике.

— Мы работаем ежедневно с 10:00 до 20:00, — сообщила продавец. — Только мы одни работаем, больше никто.

Бутик с одеждой - единственная работающая торговая точка на втором этаже ТРЦ.

Напомним, согласно распоряжению губернатора Рязанской области Николая Любимова, в регионе разрешена работа заведений только определенного вида деятельности. Розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, а также в магазинах одежды и обуви - под запретом.

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Запретные меры приняты до особого распоряжения губернатора Николая Любимова (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU