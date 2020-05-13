Режим ограничения: рязанцам назвали 20 запрещенных видов деятельности
Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о видах деятельности, которые запрещены на территории Рязани и области в период распространения коронавируса. В список вошли 20 наименований:
1. Творческая деятельность в области искусства и организации развлечений;
2. Кинотеатры;
3. Музеи;
4. Зоопарки;
5. Организация спорта, отдыха и развлечений;
6. Физкультурно-оздоровительная деятельность;
7. Туристические агентства;
8. Кафе и рестораны, кроме работы на вынос без посещения гражданами;
9. Детские сады;
10. Конференции и выставки;
11. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;
12. Салоны красоты, кроме парикмахерских услуг;
13. Розничная торговля с «преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах»;
14. ТРЦ;
15. Розничная торговля телефонами;
16. Розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах;
17. Розничная торговля товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;
18. Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением торговли непродовольственными товарами первой необходимости и аптек;
19. Розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;
20. Розничная торговля на рынках и других нестационарных торговых объектах прочими товарами.
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