2020-05-13T18:35:58+03:00
Общество

Режим ограничения: рязанцам назвали 20 запрещенных видов деятельности

Запретные меры приняты до особого распоряжения губернатора Николая Любимова
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В Рязани обувные магазины под запретом.В Рязани обувные магазины под запретом.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение о видах деятельности, которые запрещены на территории Рязани и области в период распространения коронавируса. В список вошли 20 наименований:

1. Творческая деятельность в области искусства и организации развлечений;

2. Кинотеатры;

3. Музеи;

4. Зоопарки;

5. Организация спорта, отдыха и развлечений;

6. Физкультурно-оздоровительная деятельность;

7. Туристические агентства;

8. Кафе и рестораны, кроме работы на вынос без посещения гражданами;

9. Детские сады;

10. Конференции и выставки;

11. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

12. Салоны красоты, кроме парикмахерских услуг;

13. Розничная торговля с «преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах»;

14. ТРЦ;

15. Розничная торговля телефонами;

16. Розничная торговля бытовыми изделиями в специализированных магазинах;

17. Розничная торговля товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах;

18. Розничная торговля прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением торговли непродовольственными товарами первой необходимости и аптек;

19. Розничная торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью;

20. Розничная торговля на рынках и других нестационарных торговых объектах прочими товарами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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