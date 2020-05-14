Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области

14 Май 2020 2020-05-14T13:00:32+03:00

Такая информация была озвучена в ходе видеоконференции с главврачами рязанских больниц

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В среду, 13 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел видеоконференцию с главными врачами рязанских больниц, посвященную теме распространения коронавирусной инфекции.

Глава региона спрогнозировал еще два всплеска заболеваемости COVID-19.

- Несмотря на принятые ограничительные меры, в период майских выходных, был отмечен большой поток приезжающих в Рязанскую область. Поэтому возможен определенный прирост числа заболевших после 15 мая, — подчеркнул Николай Викторович.

Второй всплеск ожидается к началу июня.

- 21 мая заканчивается учебный год и школьники смогут с родственниками разъехаться по деревням на летние каникулы. Это также, скорее всего, приведет к росту числа заболевших. Правда, по прогнозам, не значительному.

Николай Любимов замет, что говорить о выходе региона на плато пока рано. Он призвал набраться терпения и соблюдать режим самоизоляции.

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На 14 мая в регионе выявлено 2123 случая коронавирусной инфекции (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU