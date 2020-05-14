Губернатор Николай Любимов спрогнозировал еще два всплеска COVID-19 в Рязанской области
В среду, 13 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел видеоконференцию с главными врачами рязанских больниц, посвященную теме распространения коронавирусной инфекции.
Глава региона спрогнозировал еще два всплеска заболеваемости COVID-19.
- Несмотря на принятые ограничительные меры, в период майских выходных, был отмечен большой поток приезжающих в Рязанскую область. Поэтому возможен определенный прирост числа заболевших после 15 мая, — подчеркнул Николай Викторович.
Второй всплеск ожидается к началу июня.
- 21 мая заканчивается учебный год и школьники смогут с родственниками разъехаться по деревням на летние каникулы. Это также, скорее всего, приведет к росту числа заболевших. Правда, по прогнозам, не значительному.
Николай Любимов замет, что говорить о выходе региона на плато пока рано. Он призвал набраться терпения и соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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