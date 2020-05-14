В обращении к рязанцам Любимов высказался о сроках снятия ограничений

14 Май 2020 2020-05-14T06:37:21+03:00

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13 мая, во время видеоконференции с главными врачами рязанских больниц, губернатор Николай Любимов оценил перспективы выхода региона из режима ограничений.

— К сожалению, говорить о том, что мы выходим на плато, пока рано. Несмотря на ограничительные меры, в период майских выходных, был отмечен большой поток приезжающих в Рязанскую область. Поэтому возможен определенный прирост числа заболевших после 15 мая, — отметил Любимов. — Существуют дополнительные риски и в июне, школьники заканчивают учебу, и с 21 мая со своими родственниками могут поехать на летние каникулы в Рязанскую область. Это также может дать прирост по количеству заболевших коронавирусом. Но, по прогнозам, незначительный. Нам необходимо учитывать и то, что май, по медицинской статистике, является неблагоприятным месяцем: увеличивается смертность из-за обострения хронических заболеваний, как правило, растет число летальных случаев по сердечно-сосудистым заболеваниям и другим патологиям. Но несмотря на это, мы планируем, что коэффициент распространения инфекции все-таки будет плавно снижаться, и к началу июня войдет в ту норму, которая определена федеральным центром.

По словам Любимова, коэффициент распространения инфекции в Рязанской области составляет 1,13. Это сколько один инфицированный заражает человек до своей изоляции, а федеральный параметр – менее 1. Охват тестированием в Рязани - 51,3 на 100 тысяч населения в день, а федеральный параметр составляет не менее 70 на 100 тысяч населения. Показатель области по наличию свободного коечного фонда от нормативной потребности в инфекционных койках - 37%, федеральный параметр - не менее 50%.

— Проанализировав рекомендации и оценки Роспотребнадзора, когда мы можем выйти к первому этапу снятия ограничений, мы пришли к выводу, что показатели по охвату тестирования мы можем достичь уже в конце мая, к 25-27 числу, — отметил губернатор. — У нас функционируют 735 коек для лечения пациентов с коронавирусом. Принято решение о дополнительном развертывании еще 373 коек без кислородной поддержки. Изменить коэффициент заболеваемости в лучшую сторону мы сможем только вместе, соблюдая все требования и нормы противоэпидемического режима. Только при достижении нужного параметра мы сможем двигаться дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU