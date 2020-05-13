2020-05-13T13:52:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанские власти ответили на призыв горожан открыть магазины одежды и обуви

Министерство промышленности и экономического развития ждет отмашки губернатора
Роман ДОРОФЕЕВ
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Новая обувь уже заждалась своего покупателя.Новая обувь уже заждалась своего покупателя.
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Во вторник, 12 мая, на официальной страничке губернатора Рязанской области Николая Любимова в социальной сети «ВКонтакте» представители министерства промышленности и экономического развития Рязанской области ответили на призыв горожан открыть все торговые точки, в том числе магазины обуви и одежды.

Ведомство напомнило, что на работу торговых точек введен запрет с 28 марта 2020 года вплоть до особого распоряжения.

- В перечне непродовольственных товаров первой необходимости обувь и одежда отсутствуют. Все решения по снятию ограничений принимаются оперативным штабом правительства Рязанской области с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

Отметим, что в настоящее время одежду и обувь можно приобрести в крупных торговых центрах, которые не закрывались на период эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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