Магазин джинсовой одежды в ТРЦ «Виктория Плаза» вновь закрыли
Магазин джинсовой одежды, расположенный в торгово-развлекательном центре «Виктория Плаза» вновь закрыли. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации ТРЦ
— Магазин проработал всего один, так как торговал товарами первой необходимости – подгузниками, — сказал собеседник. — Сейчас он снова закрыт.
Информацию о том, что фирменный бутик фактически проработал два дня минимум, а посетителей при входе не предупреждали, что они могут купить только подгузники, в администрации не прокомментировали.
Напомним, несмотря на запрет розничной торговли одеждой и обувью в Рязани, на втором этаже ТРЦ «Виктория Плаза» открылся единственный магазин, который торговал джинсовой одеждой. Вечером 14 мая продавец заверил корреспондента «Комсомолки», что «они единственные, кто работает в ТРЦ, и работают ежедневно».
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ИСТОЧНИК KP.RU