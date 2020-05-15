Магазин джинсовой одежды в ТРЦ «Виктория Плаза» вновь закрыли

15 Май 2020 2020-05-15T18:22:59+03:00

Запретные меры в Рязани, введенные губернатором Любимовым во время пандемии, действуют не на везде и не всегда

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Магазин джинсовой одежды, расположенный в торгово-развлекательном центре «Виктория Плаза» вновь закрыли. Об этом «Комсомолке» сообщили в администрации ТРЦ

— Магазин проработал всего один, так как торговал товарами первой необходимости – подгузниками, — сказал собеседник. — Сейчас он снова закрыт.

Информацию о том, что фирменный бутик фактически проработал два дня минимум, а посетителей при входе не предупреждали, что они могут купить только подгузники, в администрации не прокомментировали.

Напомним, несмотря на запрет розничной торговли одеждой и обувью в Рязани, на втором этаже ТРЦ «Виктория Плаза» открылся единственный магазин, который торговал джинсовой одеждой. Вечером 14 мая продавец заверил корреспондента «Комсомолки», что «они единственные, кто работает в ТРЦ, и работают ежедневно».

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Запретные меры приняты до особого распоряжения губернатора Николая Любимова (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU