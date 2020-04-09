В рязанскую школу-интернат поставляли поддельную ряженку

9 Апр 2020 2020-04-09T10:28:45+03:00

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Тырновский молочный завод в Рязанской области в очередной раз официально уличили в изготовлении фальсификата. Поддельной оказалась ряженка «Мещерские росы», поставляемая в Шацкую школу-интернат.

Пробы ряженки Россельхознадзор взял в ноябре 2019 года. Проверка в «Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории» выявила в продукции жиры растительного происхождения. А их, конечно, в молочке быть не должно.

Штраф за нарушение требований технических регламентов составил 100 тысяч рублей. Соответствующее решение областной арбитражный суд вынес в конце марта 2020 года.

Напомним, незадолго до этого Тырновский молзавод оштрафовали на аналогичную сумму за подделку молока и кефира. А еще раньше силовики обнаружили на предприятии 60 тонн фальсификата и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

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Там же на складах хранилось просроченное сухое молоко. Фальсификат мог пойти в продажу под видом натурального продукта (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU