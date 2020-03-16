На рязанском молзаводе обнаружили растительный жир

16 Март 2020 2020-03-16T14:36:05+03:00

Там же на складах хранилось просроченное сухое молоко. Фальсификат мог пойти в продажу под видом натурального продукта

Изменить размер текста: A A

В селе Захарово на местный молочный завод нагрянула проверка. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, это была совместная операция с региональным УМВД.

Инспекторов и полицейских привели на предприятие «нелогичные перемещения молочной продукции», которые удалось выявить с помощью системы «Меркурий». Подозрения подтвердились: согласно базе данных, куда стекается информация о всех подлежащих ветеринарному надзору грузах, в складских помещениях должно было храниться 140 тонн молочной продукции. Вместо этого там находились 7,5 тонны продукции неизвестного происхождения и, внимание, «большие запасы твердых растительных жиров и просроченного сухого молока».

Специалисты сделали вывод, что предприниматель пытался замешать эти ингредиенты в некое подобие молока и легализовать фальсификат, то есть пустить его в продажу под видом тех самых 140 тонн натурального продукта.

- Продукция неизвестного происхождения изолирована, собственнику выдано предписание об её уничтожении под контролем ветеринарных специалистов, - рассказали в Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU