Взламывали двери: фальсификат в продукции Тырновского молзавода находили задолго до визита СОБРа

Перед длинными выходными рязанское информполе взорвала новость о СОБРе, нагрянувшем на Тырновский молзавод. Кадры оперативной съемки и комментарии телевизионщикам предоставили волгоградские следователи. Где же были наши проверяющие? «Комсомолка» выяснила, что совсем неподалеку: проверки на этом предприятии проходили регулярно. И не прошли даром.

Люди в масках врываются в производственные цеха, рабочие – руки за голову, кто-то пытается спрятаться за поддон: визит СОБРа оперативники сами же и сняли на видео. Позже на кадрах появляется руководитель предприятия, спокойно объясняющий, что в продукции, про которую его спрашивают, есть сухое молоко. И добавляет: «По ГОСТу мы его использовать не можем».

ДОИЛИ ПО-КРУПНОМУ

Спокойствие ему в ближайшее время не повредит – на молзаводе обнаружили 60 тонн фальсификата. Еще один точный факт: уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

Остальная информация, до тех пор, пока она не доказана в суде, предоставляется с приставкой «по данным следствия». Так вот по ним, все эти 60 тонн фальсифицированной молочки предназначались для осужденных.

По бумагам все было гладко: госконтракт на поставку продукции волгоградское Управление ФСИН заключило в июле этого года с новгородской фирмой. По сути же, еще через одного посредника, молочку поставлял Тырновский молзавод Шиловского района Рязанской области.

В обязанности предприятия входило «сделать» 150 тысяч литров молока. Оно и делало: по физико-химическим показателям жидкость не отвечает не только требованиям ГОСТа, но даже тем, что были прописаны в договоре. По нему, кстати, за молоко для заключенных волгоградских колоний из бюджета заплатили порядка 5 млн рублей. По документам деньги уже поступили на молзавод.

– О том, что вместо молока по этому госконтракту будет поставляться суррогат, было известно всем – от руководства отдела тылового обеспечения волгоградского УФСИН до директора рязанского молокозавода, – сообщили следователи. – Очевидно, каждый из них имел свою выгоду. Какую, предстоит выяснить в рамках расследования.

Оперативники теперь изучают блокноты с черновыми записями и содержимое электронных носителей информации, а фальсификат отправили на экспертизу, чтобы узнать, насколько он опасен.

Тырновский молочный завод выпускает продукцию под торговыми марками «Мещерские росы», «Бидончик» и молочку (на фото) с надписью «С любовью, ваша корова Глаша».Фото: Пресс-служба волгоградского управления Следкома.

Тем временем 7 фигурантов дела уже задержаны. Все они находятся под присмотром волгоградских правоохранителей. Кстати, начинали эту работу местные Управление ФСБ, полиция и служба собственной безопасности УФСИН.

Где же все это время были рязанские проверяющие, ведь фальсификат завод мог производить не только под спецзаказ? Такой вопрос возник у многих рязанцев, ответ мы нашли в областном Управлении Россельхознадзора.

ЕСТЬ БОЛГАРКА? ДОСТАВАЙ!

В июле 2019-го, когда организаторы схемы заключили тот самый контракт, на Тырновский молзавод приехала проверка из Россельхознадзора. Для этого был нужен весомый повод, которым стало поручение правительства РФ всех производителей молочки. Зная местные предприятия, областные специалисты начали именно с Тырнова. Причина довольно проста – завод уже заметно «наследил».

Случилось это в 2017 году. Тогда Россельхознадзор сделал очередной забор проб в детском лагере и в тырновской молочке, привезенной в лагерь Спасского района, обнаружил растительные жиры. За это предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей. Решение, изучив материалы о фальсификате, принял Арбитражный суд.

В июле этого года проверка прошла по установленным правилам: руководство завода предупредили о ней за 24 часа. Приехав на место, специалисты обнаружили, что часть помещений закрыта на замок, а дверь украшает табличка «Ремонт». Замначальника отдела ветеринарного контроля Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Виктор Радионов попросил у гендиректора открыть двери.

Запертыми оказались более 600 литров молочки из будущего: до даты выпуска, указанной на этикетке, оставалось еще несколько дней.

Часть продукции, хранящейся во внешне нормальной упаковке, специалисты решили проверить дополнительно. В итоге в ультрапастеризованном молоке нашли жиры растительного происхождения. Разумеется, их здесь не должно было быть и близко.

– Я прошел по всем помещениям, которые изначально были закрыты. Но для одной двери ключ найти так и не могли, – вспоминает Виктор Дмитриевич. – Есть болгарка? Режьте. Они срезали.

За этой дверью тоже оказался фальсификат. В общей сложности на заводе тогда нашли 1,5 тонны продукции, которую нельзя пускать в продажу. Помимо перечисленных выше нарушений, была здесь и обезличенная молочка, то есть та, на которую нет вообще ни одного документа. В том числе из лабораторий. Итог этой проверки: 135 тысяч рублей штрафа.

В следующий раз Россельхознадзор приехал сюда в октябре и уже без предупреждения: на этот раз проверку инициировала полиция и экспертов позвала для сопровождения. Нашли уже 4 тонны фальсификата.

– Нарушения те же: обезличенная продукция и «коронная» для этого предприятия молочка из будущего, – говорит Виктор Радионов.

Что молзаводу будет за это теперь, пока неизвестно. Все зависит от доказательной базы, которую подготовят в Россельхознадзоре. В любом случае, максимальное наказание – остановка производства на определенный срок.

В случае же с УК РФ сроки другие. И не для цехов.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Буквально два месяца назад редакция «КП»-Рязань» организовала очередную экспертизу, на этот раз сливочного масла. Тогда мы отобрали 7 образцов и масло под маркой «Бидончик», стоимостью 120 рублей за 180 граммов, оказалось явным фальсификатом.

– Масляной кислоты здесь меньше нормы; всех летучих кислот – каприновой, каприловой, капроновой – меньше; линолевой кислоты больше 11,4 – если показатель выше 4-5%, это уже говорит о фальсификации, 11,4% – это стопроцентная фальсификация, – пояснил нам эксперт Григорий Заболотин. – В растительном жире содержится большое количество линолевой кислоты, где ее много – там превышает норму олеиновая. Масло наполовину фальсифицировано растительным жиром.

КСТАТИ

Продукция из будущего, то есть та, на которой дату выпуска указывают с запасом, вполне может выдержать и удлиненный срок годности. То есть не испортится. Происходит это за счет консервантов, которых здесь быть не должно. Что в итоге? После окончания реального срока годности, заложенного природой и вычисленного специалистами, в продукте увеличивается содержание плесени и дрожжей. Количество же микроорганизмов, ради которых, в том числе, мы и едим молочку, стремительно падает.

Молочные мошенники пытались напоить заключенных суррогатным напитком.Источник - ГТРК "Ока"

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