Cтоличные эксперты проверили сыры в магазинах Рязани и выдали неожиданный результат

Огромный цикл экспертиз, организованный редакцией «КП»Рязань», вновь помог и жителям других регионов: специалисты Российского института потребительских испытаний (РИПИ) провели очередную проверку вместе с нашим сотрудником, участвовавшим в выборе продуктов. На это раз под зоркий глаз химиков попал сыр – они его видят буквально насквозь. Нам же предстоит изучить результаты их работы.

Цена – тоже фактор отбора

Выбор пал на семь популярных марок полутвердого сыра, которые встречаются повсеместно и в рязанских магазинах, и в торговых точках других регионов. И при этом разнятся в цене. Последний факт, согласитесь, крайне важен – сыр в числе тех продуктов, выбирая которые мы ориентируемся в основном именно на цену, ведь больше практически не на что.

Эксперты же ориентировались на свои приборы/анализы и с их помощью вычислили фальсификат. Проверку провели по одному, но самому важному показателю – наличию растительного жира.

Итак, кто же попал в этот рисковый список? Вот эта бесстрашная семерка, которая, правда, о проверке загодя не знала:

– «Вкуснотеево», сыр «Тильзитер премиум», с массовой долей жира в пересчете на сухое вещество 45 %. Изготовитель – «Калачеевский сырзавод», Воронежская область;

– «Ичалки», сыр «Голландский», 45 %. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», Республика Мордовия;

– «Ичалки», сыр «Диетический», 27 %. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», Республика Мордовия;

– «Каждый День», сыр фасованный «Костромской», 45 %. ООО «ПиРПАК», Московская область;

– Сыр «Российский» полутвердый круглый, 50 %. ОАО «МОЛОКО», г. Сасово Рязанской области;

– «Стародубский», сыр «Костромской», 45 %. ТнВ «Сыр Стародубский», Брянская область;

– «Сыробогатов», сыр фасованный «Российский», 50 %. ООО «Первая линия», Свердловская область.

Санкции не помогли

Ответ на первый вопрос – патриотический: Сасово не подвело. В образце сыра, произведенном на рязанском предприятии ОАО «МОЛОКО», растительного жира не обнаружили. Равно как и в образцах еще пяти производителей.

Кто же этот нехороший фальсификатор? А это брянский сыродел, отличившийся еще и названием своего завода – Товарищество на вере (ТнВ) «Сыр Стародубский»… Вот хоть каких маркетологов подключай, хоть как назови предприятие, но если всплывут портящие репутацию анализы – никакая словесная эквилибристика не поможет.

В выводе же экспертов по образцу сыра «Костромской» этого производителя – все четко.

– В нем обнаружены растительные жиры, присутствие которых недопустимо по нормативам, – говорится в сообщении РИПИ. – Отметим, что 29 ноября прошлого года Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страны Евразийского экономического союза (Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию – Ред.) продукции ТнВ «Сыр Стародубский». Причина – повторное выявление растительных масел и жиров в сыре.

То есть даже сужение рынка сбыта, причем сделанное публично, ТнВ «Сыр Стародубский» не остановило. Что ж, на то и СМИ: будем сужать дальше, чтобы выбора у них не осталось.

Кстати, знающие люди как раз на такие экспертизы и ориентируются. В их числе – заведующая Центром здоровья при поликлинике рязанской ОКБ, диетолог Светлана Арканова. За питанием Светлана Владимировна следит тщательно – как своих пациентов, так и собственным. Сыр выбирает, ориентируясь, в том числе, на два показателя: цену и… результаты проверок компетентных организаций.

Вот тут мы и возвращаемся к цене: стоимость того самого «Костромского» от ТнВ «Сыр Стародубский» – 535 рублей за кило. Подумали бы вы об этом продукте плохо, просто глядя на ценник? Нет.

Нам такого не надо

Что касается употребления сыров с растительным жиром, то категоричный ответ Светланы Владимировны – нельзя.

– Чтобы приготовить сыр с добавлением растительного жира, последний нужно нагреть, а он в этом случае действует как оксидант, то есть вызывает «окислительный стресс», – пояснила профессиональный диетолог. – Это ведет к старению, ожирению, способствуют развитию атеросклероза, онкологии.

Еще один интересный момент проведенного исследования – наличие в списке образцов сыра с м. д. ж. в пересчете на сухое вещество всего 27 %. Разумеется, те, кто хочет похудеть или удержать вес, обращают внимание на этот показатель. А стоит ли?

– Я сторонник того, что лучше брать продукт с натуральной жирностью, – говорит Светлана Арканова. – Мы ведь не знаем, за счет чего снижена жирность, поэтому предпочтительнее выбрать классический вариант, то есть съесть нормальный сыр, но чуть поменьше.

Реальное наполнение огромного количества других марок сыра мы, к сожалению, тоже не знаем. Но то, что из семи образцов всего один продукт оказался с растительным жиром и то, что еще пять лет назад скорее натуральным был бы один – результат поистине впечатляющий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 июля 2019 года согласно постановлению правительства РФ на прилавках магазинов и рынков всю молочку должны разделять. Рядом с натуральной продукцией продавцы обязаны будут размещать надпись «Продукты без заменителя молочного жира». Прочую же «еду» выставлять на полки придется отдельно. Сюда, на место без вышеприведенной надписи, попадут товары, относящиеся к категории «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира».

СКАЗАНО

В Межгосударственном стандарте для полутвердых сыров, разработанным Всероссийским НИИ маслоделия и сыроделия Российской академии сельскохозяйственных наук, четко прописано: «Жировая фаза сыра должна содержать только молочный жир коровьего молока».