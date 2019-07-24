Кто из производителей кефира фальсифицирует белок?

Рязанская «Комсомолка» уже несколько лет проводит молочные экспертизы. Результаты всегда разные, но среди лидеров неизменно находились торговые марки «Жито», «Амка» и продукция Старожиловского молзавода. В этот раз мы впервые исследовали кефир, в том числе на массовую долю белка.

Мы выбрали 8 торговых марок: «Вкусвилл», «Вежливые продукты», «Амка», «Красная цена», «Жито», «Бежин луг», «Родная природа» и Старожиловский молочный завод. А параллельно с этим 25 июня был запущен опрос рязанцев в соцсетях ВКонтакте и «Одноклассники» на тему: «Какой кефир предпочитаете вы?» Народное голосование закончилось 1 июля.

Посетители «ВКонтакте» в группу аутсайдеров, не набравших даже пяти процентов, определили сразу несколько торговых марок. «Вежливые продукты» – 0,71 %. Продается этот стильно упакованный продукт в стеклянной бутылке, но думаем, что цена этого кефира достаточно велика для среднестатистического покупателя, да и «ареал» продаж невелик – им интересуются лишь истинные ценители кисломолочных продуктов, поэтому и показатель столь низкий. «Красная цена» и «Жито» пришли к финишу опроса с одинаковым показателем в 1,42 %, и это кажется нам весьма странным. Молочные продукты линейки «Жито», как правило, в числе лидеров экспертиз, проведенных Рязанской областной ветеринарной лабораторией. Вероятно, столь низкий процент может быть связан с недостаточно развитой сетью фирменных магазинчиков производителя. «Мещерские росы», на этот раз не подвергаемые экспертизе, набрали 2,84 %. Чуть выше рейтинг недавно появившегося в регионе и редко где продающегося тульского кефира «Бежин луг» – 3,55 %. Популярность торговой марки «Избенка», который в Рязани найти можно лишь в магазине «Вкусвилл», – 4,96 %.

12,77 % респондентов нравится кисломолочный продукт «Эковакино». Широко распространенная во всех магазинах «Амка» набрала 19,15 %. С большим отрывом лидировал кефир, произведенный на Старожиловском молочном заводе, – 56,74 %.

Практически эталон

Результатов экспертизы мы ждали две недели. И когда протоколы были на руках, попросили их прокомментировать эксперта по молоку и молочной продукции Рязанской областной ветеринарной лаборатории Григория Заболотина. Отметим сразу, что он, как и другие специалисты лаборатории, не знал, что мы спрятали в обезличенные емкости. Поэтому для понимания наших читателей наименования мы будем указывать в скобках.

Образец №1 («Избенка»). Белка содержится 3,04 % – соответствует ГОСТу (3,0 % при норме). И по техническому регламенту Таможенного Союза проходит – там регламентировано 2,8 %. Жирно-кислотный состав характерен для ЖКС молочного жира. У нас есть ссылка к регламенту, в котором говорится, что составными частями молока являются: молочный жир и молочный белок, лактоза, ферменты, витамины и вода – по этому образцу можно сказать, что здесь содержится 100 %-ный – молочный жир. Нет ни одной кислоты, которая бы не укладывалась в нормы. Однозначно, этот образец вырабатывался из высококачественного молока.

По образцу № 2 («Вежливые продукты») у нас ситуация неоднозначная, – оптимизма в словах нашего визави поубавилось. – Во-первых, белка 2,9 % – менее трех, хотя в рамки регламента ТС проходит. Но тут надо отметить, что уровень белка падает при термической обработке, да и в ЖКС есть ряд отклонений. Но так как масляной, миристиновой, пальмитиновой и линолиевой кислоты содержится в норме, можно сказать, что образец натуральный. Хотя имеется ряд проблем с составом молока.

Ложка дегтя

Про образец № 3 («АМКА») эксперт сказал, что «это более чем прекрасно». Но по старинной русской привычке в бочке меда есть всегда место ложке дегтя – рядом с лучшим всегда найдется местечко…

И это оказался образец № 4 – «Красная цена». Белок не соответствует установленным нормативам – 2,74 %, что говорит об очень низком качестве молока. К примеру, была очень высокая степень пастеризации при выработке продукта, а белок в сырье сфальсифицирован, высокая температура его разрушила. Или может быть фальсификация не растительными и животными жирами, а какими-то комбинированными компонентами. Но для того, чтобы это определить, нужна дополнительная экспертиза.Спешим сообщить нашим читателям, что она далеко не за горами!

Продавцы зачастую больше заняты ценниками, нежели покупателями.Фото: Павел АВЕРИН

Крепкие середнячки

– Образец № 5 («Жито»). Пальмитиновая кислота занижена – и это хорошо, белок в норме – 3,01 %. В образце № 6 («Старожилово») масляная кислота даже сверх нормы, а вот по белку – 2,96 %. В образце № 7 («Бежин луг») – белок тоже слегка занижен.

А вот по образцу № 8 «Родная природа» у нас нет вообще претензий: и белок – 3,02 %, и ЖКС в норме, – на такой оптимистичной ноте заканчивает наше общение эксперт Григорий Заболотин.

Разбавленная сметана или «ненатуральная» ряженка?

Кефир является одним самых распространенных кисломолочных продуктов, и он, кстати, имеет турецкие корни. По-турецки кеф – это здоровье. Но, увы, в современном мире под здоровьем понимают нечто иное. Люди перестали верить в чудеса, и даже бесплатная дегустация кефира в редакции «Комсомолки» вызвала довольно вялый ажиотаж.

Сотрудники признавались, что весьма умеренно употребляют этот кисломолочный продукт. Коллеги, которые какое-то время прожили в деревне, вспомнили, как он пахнет – коровой. Большинство удивила его зернистость, некоторые из мужчин назвали его разбавленной сметаной, «ненатуральной» ряженкой. А иные были весьма категоричны: «Вода водой». Хотя на вкус и цвет товарищей нет, сотрудники «Комсомолки» оказались едины в одном: меньше всего на кефир похож бренд «Красная цена».

Так что же продается в этих пакетах? В ближайших публикациях мы расскажем о том, что показала дополнительная экспертиза «КП», на которую мы отправили этот образец. Следите за нашими публикациями.

Благодарим за финансовую поддержку в проведении экспертизы региональное отделение Политической партии Справедливая Россия в Рязанской области.