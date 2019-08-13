2019-08-13T19:33:48+03:00
Общество

Как изменилось качество бензина на рязанских АЗС с ноября прошлого года?

«Комсомолка» провела полноценную экспертизу АИ-­95, который продается в нашем городе
Иван АНТОНОВ
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Лидер рейтинга - сеть АЗС "Импульс".Лидер рейтинга - сеть АЗС "Импульс".Фото: Павел АВЕРИН
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Прошло 9 месяцев после того, как «Комсомолка» в прошлый раз проводила экспертизу бензина на рязанских АЗС. Как же изменилось качество топлива с тех пор? Мы решили проверить восемь заправочных станций в разных концах города. Для этого мы купили 5-литровые металлические канистры (с некоторых пор в пластиковые емкости горючее не наливают) и пломбы. Весь процесс, естественно, снимали на видео, а наиболее важные моменты – фотографировали.

Все канистры были надежно опломбированы. Фото: Павел АВЕРИН

Все канистры были надежно опломбированы.Фото: Павел АВЕРИН

В поле зрения «Комсомолки» на этот раз попали АЗС (перечисляем по нумерации канистр) под торговыми марками:

1. «Импульс»,

2. «Змей Горыныч»,

3. «Спецнефтепродукт»,

4. «Shell»,

5. «Полный бак»,

6. «Сибирьнефть»,

7. «Газпромнефть»,

8. «Роснефть».

Проверяли мы бензин АИ-95, цена на который на различных заправках отличалась незначительно. Соответствует ли цена качеству – вот основной вопрос, который нас интересовал. Залив все восемь канистр топливом и опломбировав их (есть фотофиксация этого момента), мы отвезли их в независимую лабораторию.

Некоторое время спустя нам в редакцию пришло письмо с результатами. В нем было обилие непонятных для простого смертного цифр и терминов. Нам нужен был кто-то, кто ответил бы на наши вопросы, ведь хотелось провести полноценную экспертизу. Мы обратились к специалисту по нефтепереработке. И он нам любезно и педантично все прокомментировал.

Сеть АЗС "Газпромнефть" делит с лидером 1-2 место. Фото: Павел АВЕРИН

Сеть АЗС "Газпромнефть" делит с лидером 1-2 место.Фото: Павел АВЕРИН

«ЕСЛИ КАКОЙ-ТО ПАРАМЕТР ВХОДИТ В НОРМАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОСТА – ОН ВАЖЕН»

– Я перечислю основные показатели качества бензина, – начинает наш эксперт. – Это октановое число, содержание серы, объемная доля бензола, олефиновых и ароматических углеводородов, внешний вид топлива. Это не значит, что на другие можно не обращать внимание. Если какой-то параметр входит в нормативный показатель ГОСТа, то он важен.

С октановым числом все предельно ясно. Оно должно соответствовать заявленному, или быть чуть выше, так как существенно влияет на работу двигателя. Второй показатель – концентрация свинца – определяет присутствие присадки тетраэтилсвинца (ТЭС).

– Она была в 1990-е годы, и если она встречается сегодня, то какой-то из поставщиков бензина добавляет октанповышающие присадки. А этого быть не должно, – заявляет специалист, не первый год работающий с бензином.

Третий показатель: «Концентрация смол, промытых растворителем».

– По сути, эта цифра отражает продукты окисления углеводородов и полимеризации олефинов. Они являются причиной нагарообразования в камере сгорания и на клапанах, – подчеркивает наш собеседник.

«Массовая доля серы» – присутствие серы вызывает коррозию деталей двигателей, а главное – способствует загрязнению окружающей среды. Пятый показатель – «Объемная доля бензола». Рост доли бензола вызывает токсичность выхлопных газов. Этот показатель важный для окружающей среды.

А что такое «Объемная доля углеводородов: олефиновых, ароматических»?

– Олефиновые углеводороды – предшественники коксообразования. Повышение доли олефиновых углеводородов повышает нагарообразование топлива. При сгорании ароматических углеводородов образуется канцероген – и это вопрос экологии. Ароматические углеводороды менее опасны, но превышение нормы по содержанию ароматических углеводородов снижает теплоту сгорания топлива, что в свою очередь снижает энергетический потенциал. Отказ от использования ароматических углеводородов в бензине не позволяет повышать октановое число товарного бензина свыше 95 пунктов, – откровенно признается эксперт.

«Массовая доля кислорода». Это кислородосодержащие соединения (МТБЭ, спирты). Чем больше будет кислорода, тем меньше будет выбросов угарного газа в выхлопных газах за счет более полного сгорания топлива, благодаря наличию кислорода в составе эфира или спирта.

Восьмой показатель включает в себя очень много подпунктов. Они определяют эксплуатационные характеристики.

– К примеру, чем плохи оксигенаты (кислородсодержащие соединения)? Увеличение доли оксигенатов в бензинах снижает энергетический потенциал топлива: на испарение топлива тратится много тепла и это увеличивает расход топлива. Также оксигенаты имеют свойства насыщаться парами воды из воздуха. Так как оксигенаты хорошо растворимы в воде, то при хранении топливо может расслоиться. Этот показатель важен для хранения бензина, – разъясняют нам.

Заправщик Shell был сама любезность, и залил бензин в нашу канистру. Фото: Павел АВЕРИН

Заправщик Shell был сама любезность, и залил бензин в нашу канистру.Фото: Павел АВЕРИН

СЕРОВОДОРОДУ – НЕТ!

Есть и такой интересный показатель – «Испытание на медной пластинке». Он показывает наличие сероводорода в бензине. Если он присутствует, медная пластинка меняет цвет, а в топливной системе автомобиля происходит коррозия, которая делает ее неработоспособной.

Внешний вид также входит в перечень показателей качества бензина. «Чистый, прозрачный» – говорит об отсутствии механических примесей, а вот присутствие воды придает мутность. Как вода воздействует на двигатель, думаем, объяснять не надо.

12-й пункт – концентрация марганца. Он аналогичен показателю «концентрация свинца».

– В Европе используются октанповышающие добавки на основе марганца, у нас это делать запрещено, – указывает эксперт.

«Концентрация железа» – из той же оперы. «Объемная доля монометиланилина» показывает отсутствие или наличие присадки, которая в экологическом классе К5 запрещена.

Заключительный, 15-й пункт – «Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина при температуре 70, 100 и 150 градусов Цельсия, конец кипения» – важные эксплуатационные характеристики.

Характеристику бензина по холодному запуску принято связывать с температурой перегонки 10 % бензина или объемной долей (%) бензина, перегоняемого при 70°С. Характеристики управляемости при движении в общем чувствительны к испаряемости средних фракций, обозначаемой в спецификациях температурной перегонки 50 % бензина или объемной долей бензина, перегоняемого при 100°С. 150 – полнота испарения топлива в газовоздушной смеси. «Конец кипения» – это полнота сгорания: чем выше цифра, тем выше вероятность отложений на цилиндрах и неполное сгорание топлива, – скрупулезно поясняет наш эксперт.

Наиболее важные показатели бензина, по которым и определяется его качество.

Наиболее важные показатели бензина, по которым и определяется его качество.

РЕЙТИНГ «КП»

Мы пришли к выводу, что ранжировать качество бензина будем по нескольким наиболее важным пунктам, а затем составим таблицу и узнаем истинный рейтинг топлива на различных АЗС.

Исходя из показателей, приведенных в таблице, места среди АЗС распределились так:

1, 2 – «Импульс»,

«Газпромнефть»,

3 – «Сибирьнефть»,

4 – «Спецнефтепродукт»,

5 – «Роснефть»,

6 – «Полный бак»,

7 – «Shell»,

8 – «Змей Горыныч».

ИСТОЧНИК KP.RU

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