Осторожно, подделка: среди сделанного по ГОСТу масла спрятался фальсификат

Сливочное масло – один из самых популярных продуктов в мире, и у большинства россиян он входит в семейную продуктовую корзину. А еще масло является неизменной составляющей рациона маленьких детей в детских садах. А насколько полезно то масло, которое мы берем с полок рязанских магазинов? В свою очередную экспертизу молочных продуктов мы решили добавить разнообразия и вместо неоднократного лидера исследований «Жито» впервые проверили продукцию Мурминского молзавода, продукты торговых марок «Бежин луг», «Бидончик» и «Избенка».

Знакомимся с участниками

Масло мы покупали в гипермаркетах, специализированных магазинах и на продуктовых рынках. На упаковках было указано, что образцы изготовлены по ГОСТу, так что все бренды находились в равных условиях перед экспертами.

В редакции мы переложили масло в заранее подготовленные пронумерованные пакеты, при этом не забывая отрезать треть от пачки для проведения дегустации сотрудниками «Комсомолки». Весь процесс был снят на видеокамеру. Итак, представляем участников очередной экспертизы.

Номер 1: «Мурминское» – масло «Традиционное» сладко-сливочное несоленое, массовая доля жира (МДЖ) 82,5%. Мы купили его на подложке, затянутым сверху полиэтиленом. Оно обошлось нам в 117 рублей за 260 граммов в магазине «Покупай ряЗАнское» на улице Свободы.

Номер 2: тульское «Бежин луг» – масло «Крестьянское» сладко-сливочное несоленое, МДЖ 72,5%. На этикетке упаковки из пищевой фольги указано «Не содержит растительных добавок». Его мы приобрели в гипермаркете «Глобус» по цене 114 рублей за 180 граммов.

Номер 3: «Натуральные продукты из Старожилова» – масло сладко-сливочное несоленое «Крестьянское», МДЖ 72,5%. Упакован продукт в пищевую фольгу, вес – 200 граммов. Купили мы его в гипермаркете «Европа» за 94 рубля. В фирменных отделах, открытых от предприятия-изготовителя в разных торговых точках областного центра, стоит дешевле.

Номер 4: «Избенка» – масло сливочное «Традиционное», изготовлено ЗАО «Завод стерилизованного молока «Можайский», МДЖ 82,5%. Упаковка – пищевая фольга. 200-граммовую пачку мы купили в фирменном магазине «Вкусвилл» за 145 рублей.

Номер 5: «АМКА» – масло «Крестьянское» сливочное, МДЖ 72,5 %. Изготовлено на агромолкомбинате «Рязанский». 185-граммовую пачку из пищевой фольги мы купили в «Европе» за 104 рубля. В фирменных палатках стоит дешевле.

Номер 6: «Красная цена» – масло сладко-сливочное «Крестьянское», МДЖ 72,5%. Изготовлено ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», расположенным в одноименном селе Дмитровского района Московской области. В торговой сети «Пятерочка» пачку из пищевой фольги весом в 180 граммов мы купили за 83 рубля.

Номер 7: «Бидончик» – сладко-сливочное «Традиционное» несоленое масло, МДЖ 82,5%. Изготовлено в Тырнове Шиловского района Рязанской области. На упаковке есть отметка «100% качество». Его мы купили в одной из торговых точек продуктового рынка «Лань» на улице Фирсова. За 180-граммовую пачку из пищевой фольги мы заплатили 120 рублей.

Номер 8, заключительный: масло сладко-сливочное, несоленое «Крестьянское», МДЖ 72,5%. Изготовлено ОАО «Молоко» в Сасове. За 180 граммов продукта, упакованного в пищевой пергамент, в гипермаркете «Европа» мы заплатили меньше всего денег – 74 рубля.

А что скажут эксперты от народа?

Испытания восьми образцов на вкус и цвет проводили 10 сотрудников редакции «КП»-Рязань». Это были мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Так что вкусовые пристрастия у народных экспертов были разными. Под каким номером какое масло скрывается, разумеется, никто из них не знал. Так что единое мнение в коллективе сформироваться не могло – просто невозможно запомнить, какое мнение высказал коллега. Приводим некоторые наиболее яркие высказывания.

№1: чувствуется молочный вкус; отличное; очень понравилось; похоже на растаявшее мороженое.

№2: чувствуется вкус сливок; натуральное; хорошая консистенция; сметанного типа.

№3: отличное; сливочный вкус масла; нейтральное; обычный молочный вкус.

№4: синтетика – язык обволакивает; с привкусом; ни вкуса, ни запаха; самое невкусное из всех.

№5: приятный вкус; сливочный привкус; нейтральное; насыщенное.

№6: ненатуральный вкус; чистый маргарин; сплав растительных жиров; что это было?

№7: синтетика; химия, маргарин; технический аромат.

№8: нежное, вкусное; добавки – цвет ненатуральный; с ароматом – ароматизировали.

Таким образом, объединив все мнения в единое целое, мы получили рейтинг народной экспертизы сливочного масла.

1-е место – Мурминское; 2 и 3 – Старожиловское, «Бежин луг»; 4-е – «АМКА»; 5-е – Сасовское; 6-е – «Избенка»; 7 и 8 – «Красная цена», «Бидончик».

Спред, выходи!

Образцы в пронумерованных пакетах мы отправили в Областную ветеринарную лабораторию. Через неделю, когда результаты были готовы, мы попросили прокомментировать протоколы испытаний эксперта по молоку и молочной продукции Григория Заболотина.

– Мы особое внимание обращаем на две кислоты – масляную и миристиновую – их содержание характеризует натуральность молочного жира. Дальше смотрим на линолевую и содержание олеиновой кислоты, – говорит Григорий Юрьевич. – Показатель пальмитиновой кислоты дополняет мною перечисленные: если их показатели «поплывут», то же самое произойдет с пальмитиновой. Мы используем метод нормализации, и сумма всех кислот должна составлять 100%. Если какой-то кислоты будет больше или меньше, то процентное соотношение других изменится.

К первому образцу у экспертов никаких вопросов не возникло; второй тоже соответствует нормативам ГОСТ; третий образец отвечает всем параметрам сливочного масла; у четвертого образца пальмитолеиновая кислота ниже нормы, но в погрешность 0,2 укладывается – было бы плохо, если показатель этой кислоты превышал норму, если меньше – значит, натуральное масло. Пятый и шестой образцы тоже нареканий у специалистов не вызвали. А вот седьмой образец эксперт Григорий Заболотин назвал явной фальсификацией сливочного масла:

– Масляной кислоты меньше нормы; всех летучих кислот – каприновой, каприловой, капроновой – меньше; линолевой кислоты больше 11,4 – если показатель выше 4-5 %, это уже говорит о фальсификации, 11,4% – это стопроцентная фальсификация, – пояснил Григорий Юрьевич. – В растительном жире содержится большое количество линолевой кислоты, где ее много – там превышает норму олеиновая. Масло наполовину фальсифицировано растительным жиром.

К восьмому образцу претензий у эксперта не было, за исключением пальмитолеиновой кислоты, которой оказалось ниже нормы, но в пределах допустимой погрешности.

Почему производители прибегают к такого рода фокусам с составом продукта и как это может отразиться на здоровье покупателей? Эти вопросы мы задали независимому товароведу-эксперту, кандидату технических наук доценту Елене Аксеновой.

– Фальсификация происходит путем замены или частичной замены молочного жира жирами животного или растительного происхождения, – рассказала «Комсомолке» Елена Сергеевна. – Такое замещение позволяет недобросовестным производителям значительно снизить себестоимость готового продукта путем экономии денежных средств на сырье. Продукт, полученный с применением жиров немолочного происхождения, не имеет права называться маслом сливочным, он должен быть промаркирован и реализован только как спред.

– Насколько вредно употребление такого псевдо-масла?

– Говорить о молниеносном вреде здоровью в результате потребления фальсификата сложно, если, конечно, отсутствуют другие критические дефекты микробиологического характера. Но потребитель, приобретая товар под наименованием «Масло сливочное», надеется получить полноценный продукт, который содержит определенный состав жирных кислот, характерных для молочного продукта, а также витаминов и минеральных веществ. И не получает. А низкая оптовая цена фальсифицированного продукта предоставляет розничным продавцам возможность увеличения объемов продаж и торговой наценки.

В конце нашей беседы эксперт по молоку и молочной продукции Григорий Заболотин сделал важное замечание о том, что результаты испытаний не полны без оценки органолептических свойств любого продукта. Поэтому окончательные результаты наших испытаний включают в себя и дегустацию сотрудников «КП-Рязань».

Результаты экспертизы (нажмите, чтобы увеличить).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Директор правовой компании «Юридическая помощь» Сергей Серебряков:

– Закон обязывает продавца розничного товара знать, какой товар он продает. Именно на него возлагается ответственность за продажу некачественного, а тем более, фальсифицированного товара. Покупатель вправе потребовать от недобросовестного продавца возврат уплаченных за товар денег. Кроме того, такой продавец обязан заплатить покупателю неустойку, компенсировать возникшие убытки и моральный вред. И, если придется обращаться в суд, продавец заплатит покупателю штраф. Такая обязанность установлена Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». Розничный продавец может проверять всю цепочку контрагентов-поставщиков, делать экспертизу товара, проверять его на соответствие маркировки. Проверять, насколько товар соответствует другим требованиям российского законодательства. Но конечная ответственность законом возлагается именно на него.

Куда жаловаться?

Если вы недовольны качеством купленных продуктов питания, то можете обратиться с жалобой в Автономную некоммерческую организацию «Российский институт потребительскихиспытаний» (АНО «РИПИ») и получить бесплатную юридическую консультацию.