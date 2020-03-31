2020-03-31T09:27:55+03:00
Общество

Рязанский завод оштрафовали за растительные жиры в молочке

По результатам лабораторных исследований продукцию из села Тырново признали фальсификатом
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Тырновский молочный завод выпускает продукцию под торговыми марками «Мещерские росы», «Бидончик» и молочку (на фото) с надписью «С любовью, ваша корова Глаша». Фото: СУ СКР по Волгоградской области.Тырновский молочный завод выпускает продукцию под торговыми марками «Мещерские росы», «Бидончик» и молочку (на фото) с надписью «С любовью, ваша корова Глаша». Фото: СУ СКР по Волгоградской области.
Изменить размер текста:

Тырновский молочный завод оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технических регламентов. В продукции предприятия найдены жиры растительного происхождения. Это значит, что молоко и кефир, пробы которых исследовали в Центральной научно-методической ветлаборатории, оказались фальсификатом.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, проверка проводилась еще в ноябре 2019 года. Протокол об административном нарушении поступил в суд, а решение о наложении штрафа арбитраж вынес спустя некоторое время – 16 марта 2020 года.

Заметим, что в 2019 году «Комсомолка» проводила независимое исследование восьми наименований сливочного масла. Среди них был «Бидончик» - сладко-сливочное «Традиционное» несоленое масло, изготовленное как раз в Тырнове. Проанализировав состав жирных кислот, представитель Областной ветлаборатории сделал однозначный вывод: «Масло наполовину фальсифицировано растительным жиром».

Позже на молзавод нагрянул СОБР и обнаружил 60 тонн фальсификата. Как результат - уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». О нем мы подробно рассказывали.

Молочные мошенники пытались напоить заключенных суррогатным напитком.Источник - ГТРК "Ока"

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На рязанском молзаводе нашли большие запасы растительных жиров

Там же на складах хранилось просроченное сухое молоко. Фальсификат мог пойти в продажу под видом натурального продукта (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Рязани: в мессенджерах появился очередной фейк
«Рязаньгоргаз» напоминает о правилах безопасного использования газа в условиях самоизоляции
Коронавирус в Рязани: всех прибывших в регион «дачников» взяли на учет
Коронавирус в Рязани: список заведений с доставкой еды на дом пополнился
Карантин в Рязани из-за коронавируса: продлить карту «Льготная» можно по телефону
И.о. замглавы администрации Рязани стал Олег Федин
Дезинфекция улиц Рязани: из-за похолодания обработку дорог химикатами приостановили
Михаил Агапкин передал рязанцам продукты и товары первой необходимости
Нерабочая неделя в Рязани: как будут работать офисы Сбербанка
Крестные ходы во время пандемии: Михайлов и Касимов окропили святой водой
Сезон охоты открыт: каждый пятый рязанец нарушил правила
Карантин в Рязани из-за коронавируса: Роспотребнадзор нашел 55 нарушителей
Из-за перемены погоды ГИБДД обратилась к рязанским водителям
ФК «Рязань» с креативом присоединился к профилактике коронавируса
Под Михайловом разбился насмерть водитель Kia Ceed
Рязанский завод оштрафовали за растительные жиры в молочке
В Рязанской области начали оформлять спецпропуска
Коронавирус в Рязани: БСМП перешла на экстренный режим работы
С 1 апреля почти на месяц изменится расписание рязанских электричек
Рязанцам, оставшимся дома, начисляют 1 Гб трафика
Коронавирус в Рязани: четвертый человек сдал положительный анализ
Дезинфекция улиц в Рязани: работу городского транспорта остановят
Администрация Рязани просит убрать автомобили с уличных обочин
Игорь Греков перечислил половину зарплаты рязанским медикам
Денис Сидоров: «Ситуации с учебным процессом после завершения каникул не уделено никакого внимания»
СК устроил первую проверку по фейку о коронавирусе в Рязани
Рязанские врачи выходили ребенка весом в 470 граммов
Дезинфекция улиц Рязани: полиция через громкоговорители призывает не выходить на балконы
В Рязани прекратят работу еще шесть коммерческих маршрутов