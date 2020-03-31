Рязанский завод оштрафовали за растительные жиры в молочке

31 Март 2020 2020-03-31T09:27:55+03:00

Тырновский молочный завод выпускает продукцию под торговыми марками «Мещерские росы», «Бидончик» и молочку (на фото) с надписью «С любовью, ваша корова Глаша». Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

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Тырновский молочный завод оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение технических регламентов. В продукции предприятия найдены жиры растительного происхождения. Это значит, что молоко и кефир, пробы которых исследовали в Центральной научно-методической ветлаборатории, оказались фальсификатом.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, проверка проводилась еще в ноябре 2019 года. Протокол об административном нарушении поступил в суд, а решение о наложении штрафа арбитраж вынес спустя некоторое время – 16 марта 2020 года.

Заметим, что в 2019 году «Комсомолка» проводила независимое исследование восьми наименований сливочного масла. Среди них был «Бидончик» - сладко-сливочное «Традиционное» несоленое масло, изготовленное как раз в Тырнове. Проанализировав состав жирных кислот, представитель Областной ветлаборатории сделал однозначный вывод: «Масло наполовину фальсифицировано растительным жиром».

Позже на молзавод нагрянул СОБР и обнаружил 60 тонн фальсификата. Как результат - уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». О нем мы подробно рассказывали.

Молочные мошенники пытались напоить заключенных суррогатным напитком.Источник - ГТРК "Ока"

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ИСТОЧНИК KP.RU