Сорокина: Рязанцы собрали подписи за строительство школы в Лесопарке

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:30:59+03:00

Кто эти люди и сколько их, градоначальница не конкретизирует

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина на странице в Facebook поделилась результатами онлайн-опроса о строительстве школы в Лесопарке. Организовавшие его чиновники сами же открыто лоббируют этот участок (см. фото), не предлагая никакой альтернативы. Как уже сообщалось, даже с учетом странностей во время голосования, ни один из вариантов - «за» или «против» - сколько-нибудь значимого перевеса не получил. Итоговое соотношение - 50,5% на 49,5%, о чем градоначальница и намерена доложить губернатору.

При этом Сорокина утверждает, что существует некая группа сторонников инициативы администрации:

«Жители собрали и передали нам подписи в поддержку строительства школы на участке, примыкающем к Лесопарку», - пишет она, не конкретизируя, кто эти люди и сколько их.

Отметим, что опрос проводился на сайте «Наш дом Рязань», подведомственном министерству цифрового развития. Параллельно ему в одном из неофициальных голосований, в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» с огромным отрывом победил вариант «против». Противники считают, что чиновники должны найти более подходящий для микрорайона Кальное участок под действительно нужный социальный объект.

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Разбазарив в предыдущие годы всю пригодную землю в Кальном, чиновники начали судорожно искать участок под новое образовательное учреждение. Самым «беспроблемным» вариантом (хотя предлагались и другие) оказалась лужайка за ТЦ «Круиз» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU